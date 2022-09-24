Как пережить зиму в холодной квартире: 5 простых советов

Зима для украинцев будет непростой

Украинцам в этом году прогнозируют самую сложную зиму в истории, а потому для многих стал актуальным вопрос, что делать, если в квартире холодно.

Как сообщает ganc-chas.by, стоит помнить о несложных действиях, которые помогут согреться в этот нелегкий период, если даже обогреватель не спасает от холода.

Заботьтесь о шее и ногах

Эти части тела являются очень важными для сохранения тепла, так как именно через шею происходит наибольшая теплопотеря, так как крупные сосуды находятся близко к поверхности тела. А вот переохлаждение ног чревато простудой.

Одежда

Хлопковая или льняная одежда лучше способствует сохранению тепла, чем синтетическая одежда. Но в любом случае комплект термобелья лишним точно не будет, как и теплый шерстяной свитер.

Движение

Хоть вылезать из-под теплого пледа не всегда кажется хорошей идеей, однако движение это способ разогнать кровь, а значит и согреться. Для этого можно не просто походить по комнате, но и отжаться несколько раз, поприседать или попрыгать.

Еда

Зимой в холодное время стоит позабыть о диетах, так как организму нужно больше энергии, чтобы разогреться. А для этого еда должна быть более калорийной. Для полноценной работы иммунитета в этот период необходимы насыщенные и ненасыщенные жиры, а также белок.

Чай

Горячая вода принесет вам лишь временное облегчение, за которым последует охлаждение тела и чувство холода, так что злоупотреблять чаем не стоит. А если уж и захотелось выпить горяченького напитка, то стоит добавить в него молоко, лимон, мед или специи.

Напомним, ранее "Телеграф" собрал 15 рекомендаций, которые помогут легче перенести зиму и не требуют больших вложений денежных средств.