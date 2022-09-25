Не покупайте лишнего: какие продукты питания помогут пережить зиму

Украинцам советуют собрать запасы на зиму

В этом году из-за российского вторжения для украинцев прогнозируют тяжелую зиму, а потому многие уже начали готовиться к холодному сезону и формировать запасы.

Как пишет ZN, есть ряд продуктов питания, на которые стоит обратить внимание, если есть желание подготовить запас на зиму. Они лучше подходят для длительного хранения и позволят более комфортно пройти зиму.

Крупы и макароны

Эти продукты питания помогут в случае отсутствия поставок или возможности выйти из дома, кроме того они не требуют каких-то особых условий хранения, что делает их незаменимыми при создании запасов.

Впрочем, не стоит грести всё подряд, достаточно обойтись тем, что ваша семья предпочитает больше всего, но также можно задуматься о покупке тех круп, которые не требуют длительного приготовления или могут быть приготовлены путем заливания кипятка.

Эти продукты стоит хранить в сухом, темном месте при температуре воздуха не выше +25 градусов.

Молочка

В настоящее время есть возможность купить молочные продукты с длительным сроком хранения. Речь идет не только о молоке, но и о, например, сгущенке и сухом молоке, которые зимой могут пригодиться для приготовления каш и других блюд. Главное соблюдать условия их хранения и убедиться, что у них есть большой срок годности.

Овощи и фрукты

В настоящее время цены на эту категорию продукции не поднялись, а потому можно сделать запасы. Из овощей советуется взять картофель, лук, морковь и капусту, а из фруктов — яблоки, киви, лимоны и апельсины.

Хранить их надо в сухом месте, поскольку из-за сырости их может поразить плесень.

Консервация и сухофрукты

Консервированные бобовые, маринованные овощи, джемы и фрукты в сиропе отлично подойдут в качестве запаса на зиму, а потому здесь полагайтесь на собственные вкусы.

Сухофрукты же тоже отлично подойдут из-за того, что их легко хранить и можно добавить в кашу для того, чтобы разнообразить рацион. Кроме того, из них можно сварить компот.

Также, если есть возможность, можно запастись орехами и семечками.

Продукты быстрого приготовления

Это те вещи, которые должны быть в каждом доме, ведь в случае перебоев со светом или газом, их приготовление не займет много усилий.

Убедитесь, что у вас есть запас сублиматов или сухих завтраков, чтобы пережить хотя бы пару недель. Хранить их надо в сухом месте и подальше от солнечных лучей

Хлеб

Мука и дрожжи позволят приготовить хлеб самостоятельно, но все же предпочтительней иметь запас сухарей и крекеров. Их, к слову, можно положить в тревожный чемоданчик.

Они нетребовательны к условиям хранения, что делает их идеальными на экстренный случай.

Сладости

Шоколад с большим запасом какао, сухое печенье, конфеты, сгущенное молоко не только позволит обеспечить себя "вкусняшками" в экстренной ситуации, но и также богаты углеводами, что позволит держать организм в тонусе.

Единственный совет здесь — обращайте внимание на сроки хранения, чем дольше тем лучше.

Мясо и рыба

Белковые продукты, необходимы человеку для формирования клеток и тканей, а также поддержания работы иммунной системы и обменных процессов, а потому если есть морозилка, то стоит иметь запасы мяса и рыбы.

Впрочем, так как существует риск отключения электроэнергии, то рекомендуется обратить внимание на мясные и рыбные консервы.

Колбасу и сосиски брать впрок не советуется, как и не стоит делать акцент на копченой и вяленной рыбе — она быстро портится и лишняя соль будет ни к чему.

Конечно же это не весь перечень продуктов, которые можно купить на зиму. В частности позаботиться также стоит о запасе чая или кофе, сахара и соли, сливочного масла, которое можно хранить в морозилке. А если у вас есть дети и домашние любимцы, то стоит купить в запас детское питание и корм для животных.

Напомним, ранее "Телеграф" собрал 15 рекомендаций, которые помогут легче перенести зиму и не требуют больших вложений денежных средств.