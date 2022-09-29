Два способа утеплить окна пленкой: как сделать это самому и какую пленку можно использовать

Использовать для поклейки можно не только пленку из магазина

Утепление окон — важная часть улучшения микроклимата в квартире к зиме, ведь именно через них уходит значительное количество тепла. Кроме работы с самими рамами, можно снизить теплопотери и через стекло.

Энергосберегающая пленка актуальна когда окно уже утеплено. Нанести ее на окно можно самостоятельно. Как отмечают оконные мастера, специальная пленка для энергосбережения имеет тонкие мембраны из металлов, включая такие как серебро и золото. Но окно с ними остается прозрачным.

Специальная пленка задерживает тепло внутри дома, зимой с ней теплее, а летом — прохладнее. С наружной стороны стекло становится непрозрачным, а стеклопакет — прочнее. Есть и недостатки — через нее солнце не нагревает комнату, а домашним растениям не хватает света для роста.

Как приклеить пленку на окно

Стекло сначала нужно очистить и насухо вытереть. Пленку крепят клейкой стороной к окну, либо используют двухсторонний скотч внизу и вверху окна. Затем нужно обдать поверхность феном, чтобы выравнять материал. Тут может помочь губка или ветошь для распрямления.

Пленка на окно из подручных материалов

Более дешевым может стать вариант утепления окна пленкой с пузырьками — она часть используется для упаковки хрупких изделий. Главный минус — видимость из окна снижается и поэтому такой способ подходит не для всех окон в помещении.

Как утеплить окно пленкой с пузырьками

Сначала окно также нужно очистить и вырезать необходимый размер пленки. На окно распыляется немного воды. На влажное стекло крепится пленка пузырьками к стеклу придавливается. Чтобы легче было снять впоследствии рекомендуют использовать немного глицерина в воду. Снять ее можно начав от края окна и наклеить на окна следующей зимой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что перед зимним сезоном стоит отрегулировать плотность прилегания окон, так называемый "зимний" и "летний" режимы. Также утеплить окна можно по-разному, в том числе и весьма бюджетными способами.