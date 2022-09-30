Как не замерзнуть в зимние холода: украинские полярники раскрыли несколько секретов

Предстоящая зима может быть весьма суровой для украинцев, поэтому к ней лучше быть готовым во всеоружии

Новый отопительный сезон, который уже на носу, станет для Украины одним из самых непростых. Поэтому так важно изучить, есть ли в вашем доме теплопотери, и оперативно устранить их. Впрочем, утепляться следует не только внутри помещений, но и для выхода из них. С такими вызовами регулярно справляются украинские полярники, которые месяцами находятся в Антарктиде на станции "Академик Вернадский".

Сегодня "Телеграф" раскроет несколько секретов от этих мужественных людей, которые точно знают секреты поведения в наиболее лютые морозы. Главное — правильно одеваться и уметь защитить наиболее подверженные замерзанию участки тела.

Основных правил, которые следует помнить каждому, всего девять. Полярники советуют их придерживаться, если хотите чувствовать себя хотя бы минимально комфортно во время низких температур.

Побольше двигайтесь. Даже если вам на улице приходится подолгу стоять или даже сидеть, двигайте конечностями, разминайте пальцы и другие доступные мышцы, не позволяйте себе превратиться в ледяную статую.

Даже если вам на улице приходится подолгу стоять или даже сидеть, двигайте конечностями, разминайте пальцы и другие доступные мышцы, не позволяйте себе превратиться в ледяную статую. Не выходите из дома голодными. В холод острее ощущается нехватка еды, поэтому шоколадка или питательный батончик, заранее захваченные из дома, могут отлично помочь.

В холод острее ощущается нехватка еды, поэтому шоколадка или питательный батончик, заранее захваченные из дома, могут отлично помочь. Следите за сухостью своих вещей. Лучше всего, если у вас в запасе с собой будет несколько пар перчаток (рукавиц) — этот предмет одежды зачастую промокает самым первым.

Защищайте лицо. Этот совет — не только о намотанном в несколько слоев шарфе, куда можно спрятать замерзший нос. Перед выходом из дома в морозы возьмите за правило пользоваться жирным кремом для рук и лица, а губы регулярно обрабатывайте бальзамом или гигиенической помадой.

Этот совет — не только о намотанном в несколько слоев шарфе, куда можно спрятать замерзший нос. Перед выходом из дома в морозы возьмите за правило пользоваться жирным кремом для рук и лица, а губы регулярно обрабатывайте бальзамом или гигиенической помадой. Одевайтесь, словно вы капуста. Да, простой и весьма старый лайфхак — много слоев одежды помогает телу хранить тепло и не переохлаждаться.

Да, простой и весьма старый лайфхак — много слоев одежды помогает телу хранить тепло и не переохлаждаться. Выбирайте термо- или спецодежду. Сейчас выбор подобных единиц гардероба весьма большой — от белья до парок. Если вы собираетесь активничать на морозе, то выбирайте водоотталкивающую одежду. Во всех других случаях лучшим вариантом будут теплосохраняющие вещи.

Закрывайте по максимуму все участки тела. Здесь приходятся перчатки, шапка, шарф, а порой — даже капюшон. Если в вашем шкафу отыщется баф, берите ее. Эта многофункциональная повязка хорошо отталкивает влагу, что зимой весьма актуально.

Здесь приходятся перчатки, шапка, шарф, а порой — даже капюшон. Если в вашем шкафу отыщется баф, берите ее. Эта многофункциональная повязка хорошо отталкивает влагу, что зимой весьма актуально. Обувь должна быть на толстой подошве и не сжимать ноги. Чем теснее ваша зимняя обувка, тем быстрее ноги замерзнут в низкие температуры. Между стенкой обуви и ногой в теплом носке должно оставаться пространство — это помогает сохранить тепло внутри.

Чем теснее ваша зимняя обувка, тем быстрее ноги замерзнут в низкие температуры. Между стенкой обуви и ногой в теплом носке должно оставаться пространство — это помогает сохранить тепло внутри. Алкоголь согреться не поможет. Несмотря на распространенное мнение, что "50 грамм" помогают телу быстро избежать переохлаждения, это не так. Алкогольные напитки дают лишь непродолжительный эффект сразу после их употребления, а затем организм начинает еще больше мерзнуть.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие лайфхаки с одеждой в доме можно использовать, чтобы чувствовать себя максимально комфортно даже в не самом прогретом помещении.

Также мы рассказывали, что можно предпринять, дабы согреться в доме, где не работает отопление.