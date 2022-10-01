Поможет обычная ванная: как бюджетно обогреть квартиру в холодное время года

Зима уже близко, поэтому стоит позаботиться об утеплении собственного жилья

Предстоящий отопительный сезон станет для Украины непростой. Неудивительно, что многие наши соотечественники уже заботятся, как простыми способами обогреть квартиру без лишних финансовых затрат. Одним из вариантов поднять температуру воздуха в помещении является использование ванной комнаты. Он простой и действительно не требует дополнительных усилий.

Как отмечает "Телеграф", смысл такого лайфхака заключается в необходимости держать двери ванной комнаты практически постоянно открытыми. Однако подобная затея подойдет лишь тем квартирам, которые подключены к системе центрального отопления, а не используют индивидуальное.

Все дело в том, что температура воздуха в ванной всегда на несколько градусов выше, чем в других комнатах. Это связано с небольшим размером помещения и стояку с горячей водой, который здесь расположен. Фактически он действует, как еще одна дополнительная батарея центрального отопления. Огромный плюс еще и в том, что способ с ванной может работать в любое время года, если в вашем доме регулярно есть горячая вода.

Всю квартиру с помощью подобного лайфхака обогреть не удастся, однако в нескольких комнатах в любом случае станет теплее на градус-второй.

Еще дополнительными средствами обогрева могут стать полотенцесушитель — если он у вас присутствует, а также набранная ванна горячей воды. Однако последний способ на ту же ночь лучше не использовать: вода остынет за считанные часы, и весь эффект от "утепления" сойдет на нет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как можно сделать из подручных средств самодельный обогреватель, который без проблем поместится даже в квартире.

Помимо этого мы рассказывали, что следует утеплять в доме, дабы избежать лишних теплопотерь.