Самодельные грелки, варежки и другое: простые советы, которые помогут пережить холодную зиму

Как пережить холода, если есть проблемы с отоплением

Из-за продолжающегося российского вторжения многие украинцы озаботились вопросами подготовки к зиме, которая по заявлениям властей будет самой сложной в истории.

Издание Metro собрало ряд лайфхаков, которые позволят сделать прохождение зимнего сезона более комфортным и не дадут замерзнуть с наступлением холодов.

Самодельные грелки

Для того чтобы получить бюджетную грелку, понадобится совсем немного, а именно самодельные мешочки из флиса или фланели, в которые стоит засыпать цельные зерна кукурузы (не для попкорна). Их стоит бросить в микроволновку на 30-40 секунд, а затем положить в карман. Такая грелка может сохранять тепло до получаса.

Обувь

Теплую обувь можно сделать еще теплее, если использовать шерстяные стельки. Их можно заказать в интернете или же сделать собственноручно из куска шерстяной ткани.

Варежки

Теплые варежки можно купить в магазинах или при наличии необходимых навыков сделать собственноручно. Они более эффективно сохраняют тепло, чем перчатки.

Трюк с уксусом

Этот лайфхак поможет не допустить замерзания окон в автомобиле. Для этого необходимо смешать уксус с водой в пропорции 2 к 1 и распылить на стекло.

Электрическое одеяло

В условиях перебоев с отоплением это устройство будет незаменимым для комфортного сна. Просто включите электрическое одеяло, пока готовитесь ко сну, а затем наслаждайтесь теплом.

Теплые напитки

Издание рекомендует обратить внимание на чай с медом и имбирем, этот напиток не только согреет зимой, но и укрепит иммунитет. При желании в него можно добавить лимон.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как можно сделать из подручных средств самодельный обогреватель, который без проблем поместится даже в квартире.

Помимо этого мы рассказывали, что следует утеплять в доме, дабы избежать лишних теплопотерь.