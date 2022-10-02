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Фен, пылесос и кондиционер: как в обогреве квартиры поможет бытовая техника

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
Феном можно "обогреть" любимый халат или же поступить немного хитрее Новость обновлена 02 октября 2022, 07:02
Феном можно "обогреть" любимый халат или же поступить немного хитрее

Отопительный сезон этой зимой будет холоднее и короче, поэтому необычные лайфхаки для согрева обязательно пригодятся

Многие украинцы уже вовсю работают над тем, чтобы максимально просто обогреть квартиру в холодное время года. Кто-то уделяет особое внимание окнам, утепляя их на зиму, кто-то же более внимателен ко входной двери, через которую на улицу выходит немало тепла. Впрочем, сегодня мы поделимся несколькими более экзотическими способами сохранения тепла в доме, для чего понадобится задействовать имеющиеся в доме электрические бытовые приборы. Согреться при низких температурах мощно с помощью всего трех вещей — кондиционера, пылесоса или фена.

Как пишет "Техзнаток", все эти приборы объединяет тот факт, что они способны генерировать горячий воздух. Особым "утеплителем" прям для всего жилья они не станут, но в отдельной комнате температуру повысить смогут.

Кондиционер

Здесь понятнее всего: во многих нынешних моделях существует функция, позволяющая не только охлаждать, но и нагревать воздух. Впрочем, подобный способ будет нормально работать только пока температура на улице не опустилась ниже 5 градусов тепла. В лютые морозы слабо работающий обогрев не будет спасением.

Фен

По факту своей работы фен можно "классифицировать" как небольшой обогреватель. Конечно же, мы используем его только для волос (некоторые — для сушки одежды), но и "подработать" для сохранения тепла в комнате он тоже может. Для этого соорудите халабуду из одеял и включите в ней фен. Небольшое пространство быстро наполнится горячим воздухом, а ткань вокруг поможет ему подольше задержаться. Однако в этом случае стоит быть особо осторожным с нагревающимся корпусом прибора: не используйте фен слишком долго, дабы избежать пожароопасной ситуации.

Пылесос

Если в вашей комнате не слишком тепло, начните уборку! Как бы смешно это не выглядело, но процесс работы пылесоса в помещении с закрытыми дверями может помочь поднять в нем температуру. Это вполне реально, потому как во время работы пылесоса с задней стороны корпуса выходит нагретый воздух. В случае, когда двери закрыты, а комната — не слишком большая, это может помочь немного ее прогреть. Не стоит забывать и о том, что во время движения по комнате с пылесосом вы разминаете собственные мышцы, что способствует уже вашему личному согреву.

К слову, следите за фильтрами в пылесосе: если они забиты пылью, то вместо блаженного тепла вы будете "наслаждаться" еще и пыльным запахом.

Важно! Чтобы все способы, перечисленные выше, могли показать хоть какую-то эффективность, минимизируйте потери тепла. Откуда в доме чаще всего поступает холод, "Телеграф" уже рассказывал раньше.

Также мы писали о том, как обогреть квартиру может помочь обычная ванна.

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#Пылесос #Тепло #Кондиционер #Фен #Обогрев