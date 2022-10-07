Как обогреть помещение с помощью подручных средств: два простых лайфхака

Многие украинцы беспокоятся, как не замерзнуть до наступления холодов в неотапливаемой квартире или доме

Приближающийся отопительный сезон грозит стать одним из наиболее тяжелых для украинцев за времена независимости. Впрочем, наши люди не отчаиваются, а ищут другие способы, как обогреть помещение, даже не прибегая к использованию буржуек или горелок. Они, конечно же, есть, и часть из них даже предполагает использование подручных средств, которые найдутся дома у каждого.

"Телеграф", ссылаясь на ресурс survival.com.ua, расскажет, какие два простых лайфхака помогут прогреть помещение и задержать тепло подольше. При этом от людей даже не требуются особые финансовые затраты, что немаловажно в наше непростое время.

Фольга для лампочки

О вариантах использования фольги, как защитного экрана для стены при батарее, уже писали многие. Однако есть еще один вариант, который может помочь хотя бы немного повысить температуру в помещении. Для этого бывалые люди советуют обернуть металлической фольгой обычную электролампочку. Дополнительная "шапочка" станет своеобразным абажуром, который, прогреваясь, будет отдавать тепло окружающей среде. При этом важно помнить — количество тепла зависит от мощности лампочки и площади нагретой фольги.

Подогрев металлических предметов

В любое время года мы проводим достаточно много времени на кухне. Если у вас газовая плита, то возьмите себе этот лайфхак на заметку: неплохим вариантом для сохранения тепла является нагревание массивных металлических предметов. Речь идет о металлических прутах, наковальнях, массивных сковородках или даже гвоздях и камнях, сложенных в кастрюли. Как известно, металл весьма долго отдает тепло, а, значит, сохраняет температуру в помещении. Если подобной возможности нет, можно просто подогревать кастрюли с водой. Но в таком случае имейте в виду: кипятить воду не стоит, чтобы не доводить до образования пара. В идеале кастрюли лучше прикрывать крышкой. Тогда на кухне не образуется дополнительная влажность, которая в целом не слишком способствует согреванию.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как с помощью всего одного предмета мебели можно согреться в квартире без отопления.

Также мы давали советы по "улучшению" батарей, дабы те при включении отопления грели намного мощнее, чем ранее.