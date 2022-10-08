Без переплат и хватит надолго: сколько и какой еды надо купить на зиму

Что должно быть в кладовке на случай перебоев со снабжением

Из-за полномасштабного российского вторжения украинцам обещают тяжелую зиму, а потому неудивительно, что жители нашей страны начали особо тщательно готовиться к холодному сезону. В том числе и формируя запасы продуктов питания на случай перебоев со снабжением.

Как рассказала нутрициолог Анна Пархоменко для ICTV, может возникнуть соблазн смести все товары с полок магазинов, однако делать это не стоит. Вместо того, запас надо сформировать так, чтобы его хватило надолго, но при этом не выбрасывая лишние деньги.

Она дала рекомендации о том, чего и сколько надо купить, чтобы чувствовать себя уверенно. Еды из списка ниже должно хватить на месяц, а формировать более долгосрочные запасы нет смысла. Список можно корректировать исходя из количества человек в семье и личных предпочтений:

Картофель до 5 кг. Может показаться, что это совсем немного, однако в формировании долгосрочного запаса стоит отдать предпочтение крупам, поскольку они дольше хранятся;

Макароны достаточно будет взять около 1-2 кг;

Супы и лапша быстрого приготовления, являются незаменимыми продуктами для таких запасов, однако 10-20 пачек будет достаточно;

Миндаль и грецкие орехи по килограмму;

Сухофрукты, которые можно хранить без холодильника. Хватит и 0,5-1 кг;

Консервы — 10 банок печени трески, 10 банок шпротов, 5 банок тунца в масле или в собственном соку, по 5 банок кукурузы и горошка, по 1-2 кг консервированных огурцов и помидоров;

Крупы важно взять по килограмму в 3-4 разновидностях. Рекомендуется отдать предпочтение овсянке, гречке или пшену, но в целом ориентируйтесь на свои предпочтения;

Хлебцы, имеющие длительный срок хранения. Достаточно 2-3 упаковок по 100 грамм;

Подсолнечное масло, 1л.

Шоколад стоит взять по пять плиток черного и молочного;

Сделайте запас питьевой воды, тут уж зависит от наличия тары и свободного места. Немного чая и кофе тоже можно взять по желанию;

Детское питание тоже полезно будет взять, даже в случае, если нет детей. По 20 баночек овощно-мясного и ягодно-фруктового пюре будет достаточно.

Можно также сделать небольшие запасы мяса и рыбы, однако увлекаться не стоит, так как в случае отключения света долго храниться без морозилки они не смогут.

Также неплохо будет взять протеиновый порошок, который можно добавлять в пищу, чтобы компенсировать дефицит белка.

После покупки еды о ней стоит "забыть", а пока есть возможность ходить в магазин этим надо пользоваться. Доставать еду из запасов стоит лишь в случаях, если магазины перестали работать, закончились деньги или если выходить на улицу нет возможности.

Напомним, министр аграрной промышленности Украины Николай Сольский ранее призвал украинцев в вопросе формирования запасов еды руководствоваться здравым смыслом и не сметать все с полок магазинов.