Как обогреть жилье без отопления: восемь простых лайфхаков

Вас удивит, как много подручных средств и мелких действий могут остановить теплопотери

В преддверье сложного отопительного сезона, который наступит уже в ближайшие недели, украинцы ищут способы, как быстро и эффективно удержать тепло в своих домах и квартирах. Одним из вариантов является выбор правильного обогревателя, но есть и другие советы, что помогут согреться при помощи подручных средств.

"Телеграф", ссылаясь на ресурс proosteklenie.com, сегодня расскажет именно о них. Всего восемь простых советов могут помочь вам не замерзнуть в ожидании включения центрального отопления или даже зимой — в различных непредвиденных ситуациях.

Если вы живете в доме, то можете разжечь в дворе костер. Мы не предлагаем греться возле него — на огне стоит обогреть камни. При чем выбирайте более плотные по своей структуре, а не обычные кирпичи. Такие "обогреватели" вносятся в дом и устанавливаются так, чтобы избежать пожара. За считанные минуты подобные "грелки" сработают в качестве самодельной печки, отдавая тепло.

Есть возможность зажигать свечи? Делайте это. Пусть огонь и маленький, но какую-то часть тепла он все равно отдает воздуху.

Стандартный совет — одевайтесь потеплее, причем в несколько слоев. Это помогает удерживать тепло. Вспомните о шерстяных носках и тапочках. А для сна можно выбрать теплую пушистую пижаму.

В случае, если дома есть теплый спальный мешок, можно ночью отдыхать именно в нем. Однако учтите: в него лучше слишком одетым не лезть: тепло тела просто не будет "коммуницировать" с материалом мешка через несколько слоев одежды.

Согревайте постель грелкой — можно медицинской, а можно обычной пластиковой бутылкой с горячей водой.

Пользуйтесь наличием домашних животных. Температура их тела намного выше человеческой, поэтому объятия с любимой кошкой или собакой могут заменить вам грелку.

Используйте обычный фен — им можно прогреть белье и одежду. В особо холодных случаях можно даже немного прогреть постель.

Почаще готовьте в духовке — это прогреет кухню. Однако избегайте тех блюд, которые выделяют много пара — повышенная влажность не помогает согреванию.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как можно утеплить дом с помощью стеклянных бутылок. Вы будете удивлены тому, насколько хорошим утеплителем является подобный материал.

Также не забудьте проверить ваше жилье на предмет теплопотерь — некоторые участки следует по максимуму обезопасить перед наступлением холодов.