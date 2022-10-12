Туристические лайфхаки, которые не дадут замерзнуть зимой в квартире в холода

Вещи, которые будут очень полезными этой зимой

В этом году украинцев ждет непростая зима, поскольку из-за российских обстрелов критической инфраструктуры могут случиться перебои не только с теплом, но и со светом. В таких условиях для многих украинцев стал актуальным вопрос о том, как пережить холодный период, а другие начали делиться лайфхаками.

Так пользователь Твиттер @_farba_ поделилась своим топом советов, которые она узнала во время туристических походов. Их она описала, как "жизнь на минималках, но с комфортом".

Одежда

Так она рекомендует обзавестись флисовой кофтой ("флиска"), поскольку она теплая, удобная и быстро сохнет. К тому же ее легко комбинировать с другими шарами одежды и ее очень легко достать.

Также хорошей вещью является шерстяное термобелье, которое отлично согревает в комбинации с флиской.

Пища

Девушка рекомендует приобрести газовую плитку с баллоном для приготовления пищи на случай отсутствия газа и электричества. По ее словам, баллон на 450 грамм позволяет около недели готовить пищу трижды на день, а перезаправка обычно стоит 50-75 гривен.

Она рекомендует использовать небольшую тару, чтобы лишний раз не тратить газ и готовить пищу, которая не требует длительного приготовления, вроде кускуса или хлопьев. Также можно заранее сделать заготовки для супов или борща, а гречку и вовсе можно вечером залить водой, чтобы утром просто разогреть.

К запасу продуктов питания можно добавить некоторое количество сублиматов, при том, что достойные производители есть и в Украине, а простые вещи можно найти в обычных супермаркетах.

Гигиена

Перчатка-мочалка позволит быстро привести себя в порядок при минимальных затратах воды, автор утверждает, что для этого достаточно не более литра воды.

Сон

Спальные мешки встречаются в разных вариациях и под разные температурные режимы. Это незаменимая вещь для туристических походов и могут быть полезными и нынешней зимой.

Также она рекомендует обзавестись теплой пижамой, а вот к идее с использованием электрических одеял она относится скептически, поскольку при отсутствии света, толку от них будет немного.

Освещение

Чтобы не ходить в темноте можно купить LED-лампы, которые работают от повербанка или аккумулятора.

Также хорошей идеей будет приобретение налобного фонарика, который в целом более удобный, чем ручной. Также как вариант можно использовать LED-гирлянды, которые работают от USB или батареек.

Связь

Если есть подозрения, что без света придется сидеть долго, то стоит отключить вай-фай, блютус и сотовые данные, на неиспользуемых устройствах вообще можно включить авиарежим, чтобы сохранить заряд аккумулятора.

Также хорошей идеей будет купить парочку павербанков, однако она советует брать лишь устройства с большим количеством отзывов, так как производители любят заявлять емкость больше, чем она есть по факту.

Напомним, ранее в "Киевтеплоэнерго" поделились способами экономного потребления электроэнергии.