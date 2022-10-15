Как одеться зимой: три слоя и дополнения, о которых важно не забыть

К каждому слою в одежде зимой — свои требования

Зимой наиболее эффективным способом согреться является правильная одежда. Многие знают, что она должна быть многослойной, но не стоит надевать на себя все, что нашли в шкафу, особенно если предстоит выйти на улицу и много двигаться.

Компания экспертов в области безопасности в Великобритании "ARCO" отметила, что на скорость замерзания влияют как факторы внешней среды — ветер, влажность и температура, так и личные, зависящие от человека. Это изоляция одежды и метаболический жар — следствие активного движения или физической работы. Если человек носит слишком много одежды это может стать причиной теплового стресса, даже если вокруг холод.

Эксперты советуют иметь три слоя одежды и не забывать об аксессуарах и обуви. Первый слой — щит от внешнего воздействия. Должен быть ветро и влагозащитным. Средний слой — обеспечивающий тепло. Он должен прилегать достаточно плотно и быть изготовлен из синтетических или шерстяных волокон. Хороший утепляющий слой легкий, теплый, быстросохнущий с возможностью отвода лишней влаги. Базовый слой — термобелье. Обеспечивает дополнительное тепло и отводит влагу. Важно, чтобы оно хорошо сидело под одеждой.

При нахождении в низких температурах тело начинает пытаться согреть органы, уменьшая приток крови к областям, наиболее удаленным от сердца, включая уши, пальцы рук и ног. Эти области требуют дополнительной защиты. Не забывайте надеть шапку, закрывающую уши, ведь теплопотери через голову достаточно сильные. Не стоит пренебрегать качественными перчатками, выбирая красивые модели вместо функциональных. Важно также правильно выбрать обувь — она должна быть непромокаемой и удобной, кроме обязательного условия — тепла.

Как ранее писал "Телеграф", на зиму лучше выбирать термобелье не из хлопка, а из шерсти либо синтетики — оно качественнее согреет. Свои секреты, как правильно одеться, есть и у северных народов. Например, в Финляндии предпочитают брать зимнюю обувь на размер больше, чтобы точно было комфортно в теплом носке.