Как пережить зиму без отопления: альпинист дал совет

Для украинцев эта зима будет непростой

Из-за непрекращающихся обстрелов со стороны россии, зимний сезон 2022-23 годов, как ожидается, будет самым сложным в истории современной Украины. Из-за этого многие жители нашей страны уже начали искать возможности обеспечить себя теплом в экстренной ситуации.

Как сообщает "Одесская жизнь", поделиться советом решил директор альпинистского клуба "Одесса" Мстислав Горбенко, который побывал на самой высокой горе планеты и смог выжить в этих суровых условиях.

"Есть одна простая формула для того, чтобы согреться, – это формула "ограниченного пространства", — говорит он.

По его словам полноценно обогреть квартиру без газа или электричества невозможно, однако можно обустроить и утеплить одну небольшую комнату, вроде спальни или кухни.

"Альпинисты, находясь в горах, где температура воздуха минус 40-50 градусов, чтобы не замерзнуть, также утепляют свои палатки, устраняют щели и сквозняки", — отметил Горбенко.

Он подчеркнул, что то же самое касается и одежды. Поэтому для того, чтобы пережить холода, стоит отказаться от просторной городской одежды вроде шуб и пальто и отдать предпочтение пуховым курткам и, в случае необходимости, пуховым штанам. Кроме того полезной добавкой к ним будет термобелье.

Для условий убежища можно также взять карематы и спальные мешки.

"Первые помогут сохранить тепло тела, вторые практичны и удобны в использовании, хорошо держат любую температуру", — добавил он.

Также Горбенко призывает не забывать и о другой полезной мелочи вроде спичек, свечек, фонариков, термоса и другого.

Напомним, в условиях тяжелой зимы можно прибегнуть к помощи туристического снаряжения, которые специально создавались для того, чтобы помочь выжить в сложных условиях.