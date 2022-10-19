Как сохранить тепло в доме, пока нет отопления: советы бывалой туристки

Татьяна Овчаренко назвала пять главных пунктов, которым стоит следовать, если хотите сохранить тепло в помещении

В некоторых регионах отопительный сезон стартует уже 20 октября, но кому-то придется ждать такого желаемого тепла еще долго. И пока многие наши соотечественники ищут способы, как согреться в уже изрядно прохладной квартире или доме, некоторые люди уже давно пользуются проверенными лайфхаками. Как туристка Татьяна Овчаренко, которая хорошо знакома с низкими температурами и тем, как можно с ними справиться подручными средствами.

Сегодня "Телеграф", ссылаясь на "РадиоТрек", расскажет о пяти главных моментах, которые необходимо помнить, если желаете сохранить тепло в помещении и не замерзнуть сами. Прежде всего нужно обратить внимание на собственную одежду и то, как оборудованы комнаты в вашем жилье.

Следите за влажностью

Влажность, как оказывается, является главным врагом тепла. Чем суше будет в вашем доме, тем дольше его стены будут сохранять тепло. По словам Татьяны Овчаренко, с "уборкой" влажности хорошо справляется силикагель. Из него изготавливают большие подушечки, которые часто применяют для сохранения техники. Если такие пакеты приобрести и расставить в разных комнатах, это поможет снизить общую влажность. Особенно это важно в условиях регулярных массированных ударов по энергетической инфраструктуре, которые постоянно наносит россия.

Ковры, ковры, ковры!

Если в вашем доме есть "запас" ковров — еще, к примеру, бабушкиных, к которым вы все никак не могли добраться, чтобы выбросить, не вздумайте тащить их в мусор. Они пригодятся этой зимой, чтобы сохранять тепло в доме. Коврами можно утеплять как пол, так и стены, что весьма важно.

Главное — определить наиболее отдающий холод кусок помещения, и заняться как следует его утеплением. В том числе с помощью коврового покрытия.

Если комнат в вашем жилье много, то постарайтесь почаще закрывать межкомнатные двери, а на самый холодный период — и вовсе переберитесь всей семьей в одну из комнат, прежде максимально ее утеплив.

Одеялам — да, спальнику — нет

Подобный совет странно звучит от туристки, но уж как есть. Татьяна Овчаренко говорит, что не все спальники, которые есть на руках у украинцев, являются действительно хорошими и качественными. Тем более, что такое в квартире и не нужно. Лучше раскошелиться на несколько одеял — два-три слоя такого "утеплителя" сработает лучше, чем любой спальник. Круче одеял может стать лишь перина или, к примеру, "лежники" (одеяла из шерсти).

Грелки и горелки

Не самый безопасный способ, однако весьма действенный. Туристические газовые горелки с небольшим баллоном могут помочь быстро готовить горячую еду в случае отключения газа. Также можно использовать специальные химические (или спортивные) грелки — их ломают и кладут на замерзший участок тела. Если с такой штукой заморачиваться не хочется, то всегда спасут обычные грелки или даже банальные пластиковые бутылки с горячей водой.

Утепляйте не только помещение, но и себя

В холодное время года будет отличным вариантом озаботиться теплой обувью для дома — валенки, бурки или высокие тапки. Также можно использовать термобелье; если в доме слишком холодно — сразу несколько пар. Помимо этого туристка напомнила, что синтетика неплохо помогает согреваться, особенно если ее использовать первым слоем одежды. Все дело в том, что она плохо пропускает влагу, а, значит, не будет намокать. Отличным дополнением к зимнему гардеробу украинцев также станут любые шерстяные вещи.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как легко и просто можно обогреть спальню зимой, при этом не разорившись на все деньги мира.

Помимо этого мы давали несколько советов насчет поведения в бомбоубежищах, где обычно бывает весьма холодно и сыро.