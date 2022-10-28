Если без компьютера никак: как работникам креативных профессий пережить отключения света

Представители многих профессий сильно зависят от электричества

На фоне продолжающихся обстрелов объектов критической инфраструктуры, многие украинцы уже начали готовиться к тому, что зимой могут быть перебои с электричеством. При этом для представителей отдельных профессий, вроде IT-специалистов, маркетологов, дизайнеров и других, подобные перспективы не сулят ничего хорошего.

Основатель маркетингового агентства roman.ua Роман Рыбальченко в своем твиттер рассказал о том, как он подготовился к перебоям с электричеством, учитывая перенесенный опыт жизни в оккупации.

Главный его совет заключается в том, чтобы всегда держать персональные и рабочие устройства всегда заряженными.

Если есть возможность, то он рекомендует приобрести Макбук на чипе М1 или М2, ведь они способны держать заряд на протяжение всего рабочего дня. Как вариант подойдет планшет iPad, однако к нему стоит подключить мышку и клавиатуру на батарейках. Все это можно подключить через переходник lightning-usb.

Также он отметил, что для всех его коллег были приобретены павербанки на 20000 mAh. В его случае это Trust Laro USB-C Laptop 65W, главное перед покупкой проверить, можно ли заряжать ноутбуки от конкретной модели павербанка, так как некоторые для этого не предназначены.

Если есть возможность, можно приобрести зарядную станцию, вроде Kseon-84, которая пользуется популярностью у военных. По заявлению производителя, она может обеспечить до 5 зарядок для ноутбука или до 28 для мобильного телефона.

На случай, если электричество появилось и надо быстро зарядить много устройств от одной розетки, можно приобрести GAN-зарядку

Наключные фонарики можно легко превратить в светильник при помощи обычного стакана, поэтому стоит иметь хотя бы один такой. В целом Рыбальченко рекомендует брать те, которые заряжаются от usb или розетки, но подойдут и на батарейках типа 18650.

Для доступа к интернету можно присоединиться к сети Starlink, которая уже работает в Украине. Однако как альтернативу можно подобрать комплекты для раздачи мобильного интернета.

При этом подобные модемы должны иметь возможность либо работать от павербанка или usb от ноутбука, либо иметь свой аккумулятор. Эти устройства могут обеспечить доступ к интернету, если в радиусе около 6 километров есть работающая базовая станция телеком-оператора. Однако антенну стоит поднять как можно выше.

Подобные 4G роутеры обойдутся где-то в 3-4,5 тысячи гривен.

Напомним, ранее Рыбальченко рассказывал о том, какие вещи он приобрел для того, чтобы максимально комфортно пройти зиму и пережить возможные отключения тепла и света.