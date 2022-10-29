Сэкономить на коммуналке несложно: что советуют жители Польши

Советы пригодятся и в военное и в мирное время

Поскольку россияне продолжают обстреливать объекты критической инфраструктуры Украины, украинцев призвали быть готовыми к тому, что этой зимой могут быть перебои с теплом, светом и даже газом, а также, что ресурсы придется экономить. Впрочем, есть советы, которые не только помогут украинской инфраструктуре выстоять, но и существенно сократят расходы на коммуналку, что будет полезно и в мирное время.

Дать несколько советов решили и компании "Нафтогаз", которая обратила внимание на то, как к зиме готовятся жители соседней Польши. При этом отмечается, что стоимость коммунальных услуг там более чем в два раза выше, чем в Украине.

В разы выше и стоимость газа, так полякам за кубометр приходится платить 6,64 злотых (более 51 гривны), а для украинцев это обходится в 7,96 грн.

Поэтому жители Польши более экономно относятся к ресурсам и имеют несколько главных правил:

при выходе из дома и ночью температуру снижают на пару градусов;

проветривание помещения является быстрым и интенсивным, то есть окна открывают настежь, но буквально на пару минут;

радиаторы не закрывают шторами и мебелью, что позволяет сохранить до 20% тепла;

используются экономные и современные котлы и обогреватели;

в коридорах освещение включается датчиками движения;

предпочтение надо отдать душу, а не ванной, что позволит сэкономить расходы воды в три раза;

краны регулярно проверяются и ремонтируются, чтобы избежать утечек воды.

При этом у поляков также есть привычки пользоваться электричеством во "льготные" часы (обычно ночью), а также загружать стиральную машинку по максимуму.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о лайфхаках, которые сделают температуру в доме более комфортной. Речь идет о нюансах при включении отопления и не только.