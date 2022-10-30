Одна из основных утечек тепла: что стоит сделать с окнами для комфортного прохождения зимы

Профилактику окон стоит провести до наступления холодов

Из-за продолжающегося российского вторжения украинцев предупредили, что приближающаяся зима будет очень непростой, в частности из-за возможных перебоев с теплом.

Как сообщает cxid.info, один из главных путей утечки тепла из дома являются окна, а в некоторых случаях речь идет о потерях до 40%. При этом замена деревянных рам на металлопластиковые устранит проблему лишь частично.

В частности рекомендуется обратить внимание на то, что за счет ослабления прижима и изменения положения створки на петлях герметичность окна будет снижаться. Кроме того со временем снижается эластичность уплотнителя.

Специалисты рекомендуют делать проверку хотя бы раз в год, поскольку чем меньшими будут теплопотери, тем теплее будет в доме и тем меньше придется выложить за коммуналку.

На самом деле перечень работ с окнами невелик, но каждый из пунктов важен:

замена стеклопакета в случае, если в нем есть трещины. Очевидно, что эффективно держать тепло может окно без дефектов, даже небольшая трещина может привести к существенным потерям тепла. Если дефекты имеются, то стеклопакет надо менять;

регулировка оконной рамы, что включает в себя чистку и смазку фурнитуры. Настройка оптимального угла прижима створки к раме и устранение перекосов устранит появление сквозняков и предотвратит потери тепла;

замена уплотнителя, если он потрескался или потерял эластичность. В этом случае его просто демонтируют и ставят новый.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о лайфхаках, которые сделают температуру в доме более комфортной. Речь идет о нюансах при включении отопления и не только.