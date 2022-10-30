Зима без отопления: как сделать спиртовку своими руками

Собрать простейшую горелку можно из подручных средств

Из-за постоянных российских обстрелов гражданских объектов Украины, в том числе и объектов критической инфраструктуры, в правительстве предупредили, что грядущая зима будет очень сложной для жителей нашей страны. При этом не исключено, что многие жители ощутят перебои с теплом и светом, а возможно даже и с газом.

Впрочем, как говорится в материале УНИАН, создать себе обогреватель, а в некоторых случаях и устройство для приготовления пищи, весьма просто, о чем знают бывалые туристы. Речь пойдет о спиртовке.

Главным преимуществом спиртовки является ее топливо — спирт не коптит и не выделяет сажи и дыма. А это значит, что посуда останется чистой и не будет риска задохнуться от продуктов горения.

Для ее изготовления потребуется:

жестяная банка из-под сгущенки или кофе с железной крышкой;

линейка;

спирт;

маркер.

Надо взять банку, отсчитать от верха 1/3 и прочертить маркером ровную линию по всей окружности, затем надо ножом или шилом проколоть отверстия по линии, чтобы они находились на одном уровне.

Затем внутрь стоит налить спирт и слегка наклонить банку, чтобы спирт пролился на внешние стенки спиртовки. Именно их и надо поджечь, возможно повторив процесс пару-тройку раз.

Принцип работы такого обогревателя простой — пламя греет стенки банки, тепло по стенкам передается вниз к спирту, спирт закипает у стенок и повышается давление внутри, пары спирта выходят под давлением через отверстия и, смешиваясь с воздухом, горят.

50 миллилитров спирта должно хватить на 15 минут горения. Тушить спиртовку надо накрывая ее чем-то, например кастрюлей или большой чашкой, задувать пламя нельзя.

Стоит отметить, что, как и любой источник открытого огня, эта спиртовка также требует аккуратного обращения и мер предосторожности. Например, ставить ее надо лишь на невоспламеняющуюся поверхность и не оставлять без присмотра.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о лайфхаках, которые сделают температуру в доме более комфортной. Речь идет о нюансах при включении отопления и не только.