Готовимся к зиме: как не ошибиться при выборе теплой одежды и обуви

Есть несколько нюансов, о которых стоит помнить при выборе одежды и обуви на зиму

В этом году украинцам предстоит пережить тяжелую зиму, а потому многие украинцы уже начали готовить запасы всего необходимого для того, чтобы пройти холодный сезон. При этом в списке самых важных вещей зачастую значится наличие тепло одежды и обуви на случай, если в доме не останется тепла или, в худшем случае, придется в спешке эвакуироваться.

В таком случае никому не хотелось бы, чтобы одежда и обувь оказались некачественной, а потому есть несколько советов по тому, как ее выбрать правильно. Как говорится в материале "РБК-Украина", в, казалось бы, простом вопросе есть несколько подводных камней.

Обувь

При выборе обуви есть несколько нюансов, на которые надо обратить внимание:

Материал верха должен быть плотным и водонепроницаемым, но при этом с достаточной вентиляцией.

Фурнитура должна быть надежно закреплена.

Носок и пятка должны быть удобными и надежно сшитыми, потому что это наиболее проблемные места любой обуви.

Подошва должна быть гибкой, крепкой и толстой, а предпочтение стоит отдать резине, поскольку она лучше всего держит сцепление с поверхностью при гололеде.

Протекторы должны быть рельефными, так как от их глубины зависит качество сцепления со скользкой поверхностью.

Стелька не должна быть приклеена, чтобы ее можно было снять и просушить или проветрить обувь.

Предпочтение следует отдать натуральной коже, так как она обеспечит нужную защиту от влаги и холода. С другой стороны за ней надо ухаживать, да и стоит она недешево.

Одежда

При выборе зимней одежды надо в первую очередь обращать внимание на то, тепло ли в ней. Однако также важно, чтобы она дышала.

При этом зимняя одежда не должна ограничивать движения, а лучше, чтобы при носке оставался слой воздуха между тканью и телом, что позволит хранить тепло внутри.

Предпочтение стоит отдать натуральным тканям, и это касается нижнего белья, свитеров и верхней одежды. А вот о хлопке стоит забыть, так как он часто вызывает дополнительное вспотевание, а следовательно и риски переохлаждения.

При выборе утеплителя куртки можно обратить внимание как на синтепон, так и на холофайбер, этого обычно будет достаточно для украинской зимы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как сократить расходы электричества зимой, а также как подготовить себя к блэкаутам.