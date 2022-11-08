Как разогреть пищу без света и газа: полезные советы, которые не дадут остаться голодными

Украинцам рекомендуют подготовиться к тому, что могут возникнуть перебои с электричеством и даже с газом

Из-за постоянных обстрелов объектов критической инфраструктуры украинцев предупредили о том, что предстоящая зима будет одной из самых сложных в истории, поскольку существуют риски остаться без электричества, тепла и даже газа.

В этом случае такая мелочь, как приготовление или разогрев пищи может оказаться серьезной проблемой, но как говорится в материале sud.ua, выход все равно есть.

Костер

Конечно же в самой экстренной ситуации наиболее эффективным вариантом является тот, которым человечество успешно пользуется около четырехсот тысяч лет. Речь идет об открытом огне, на котором можно приготовить еду.

Конечно для жителей многоэтажек он будет проблематичным, поскольку разводить огонь внутри не предназначенных для того помещений категорически запрещено из-за высокой пожарной опасности и рисков отравиться угарным газом. Однако если такая возможность есть, то все что понадобится для костра это дрова, спички и мангал.

Конечно можно пытаться подогреть еду на свечах, однако эффективность этого варианта сомнительна.

Туристический арсенал

Для фанатов провести выходные или отпуск вдали от цивилизации уже давно придуманы множество полезных приспособлений, которые позволят разогреть еду без доступа к газу или электричеству. Сюда относятся портативные газовые горелки, работающие на небольшом баллоне.

Устройства легкие и компактные, а потому не займут много места. Однако их хватит, чтобы приготовить простое блюдо или разогреть уже готовую пищу.

Кроме того, можно на крайний случай приобрести таганок и сухой спирт, благо стоят они недорого.

Также альтернативой могут стать беспламенные разогреватели, которые часто используются в военных сухих пайках. Впрочем, для повседневного приготовления пищи они вряд ли подойдут.

Портативная газовая плитка

Более крупная версия туристической газовой горелки, которая тоже работает от газового баллона. Такие плиты очень быстро нагреваются, поэтому у вас будет возможность приготовить пищу и нагреть воду, впрочем, все равно придется следить за расходом газа из баллона.

Альтернатива

На случай длительных отключений света украинцам рекомендовали сделать запас пищи, включая блюда, которые не требуют приготовления. Сюда можно отнести энергетические батончики, консервы, печенье и другое. Может это и не очень вкусно, но стоит понимать, что в случае, когда разогреть пищу будет невозможно, они останутся единственным вариантом не остаться голодным.

Напомним, ранее в Министерстве внутренних дел дали памятку о том, что делать украинцам в случае, если света и тепла нет длительное время — сутки или более.