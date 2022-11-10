Как не замерзнуть в доме зимой: несколько хитростей из Японии

Жители "страны восходящего солнца" имеют десятки способов согреться, проверенные временем

Украинцы вовсю готовятся к весьма непростой зиме, запасаясь теплыми вещами и изучая новые лайфхаки для утепления собственного жилища. Порой для того, чтобы сохранить комфортную температуру в помещение, достаточно лишь изучить места, которые способны пропускать холод. А иногда не лишним будет изучить и опыт других стран, к пример Японии, где справляться с минусовыми температурами учились на протяжении многих десятилетий. В основном стены в японских домах и квартирах довольно тонкие, поэтому людям приходится проявлять смекалку, чтобы не замерзнуть в холодное время года.

Какие наиболее распространенные способы предлагают взять на вооружение японцы, рассказывает "ТСН". К слову, стоит отметить, что многие граждане этой далекой страны обходятся без системы центрального отопления в своих квартирах и домах. Так чем же они предлагают "копить" тепло?

Кондиционер

Этот способ весьма предсказуем, но и одновременно действенный. Летом такая техника уберегает человеческий организм от перегрева, а зимой позволяет прогреть комнату до комфортной температуры. Впрочем, в Украине данный способ может не сработать в связи с частыми отключениями электричества — энергии кондиционеры потребляют весьма много.

Масляные и не только обогреватели

Казалось бы, Япония весьма прогрессивная страна. Однако вместо электрических обогревателей ее жители предпочитают использовать "дедушкины способы". Чаще всего японцы запасаются обогревателями, работающими на керосине, масле или газе. Есть и весьма необычные варианты: как те, что работают на картриджах с мелкими деревянными гранулами. Если же рискнете использовать обогреватель на керосине или газе, внимательно следите за его использованием: чтобы не спровоцировать пожар в доме.

Пластыри хоккайро (кайро)

Один из наиболее бюджетных способов согреться — использовать специальный пластырь под названием кайро. Он состоит из пластинки с железными опилками и солью. После вскрытия в него начинает поступать кислород, который, взаимодействуя с наполнением, нагревается и выделяет тепло. Хоккайро способен греть до 8 часов, а его температура может подниматься от 50 до 70 градусов.

Пластырь кайро

Японцы часто греют с его помощью конечности или попросту крепят его к одежде. Однако есть у него и минус — можно получить ожог, ведь тепло выделяется относительно медленно, а потому тело просто не замечает вовремя критического изменения температуры. Кайро рекомендуют крепить только на одежду, а не на голое тело.

Ютанпо

Под довольно красивым японским словом "спряталась" привычная и для украинцев водяная грелка. Как известно, для такого способа можно использовать медицинские резиновые грелки или же обычные пластиковые бутылки с теплой (горячей) водой. А вот японцы додумались делать ютанпо из металла — это позволяет разогревать их прямо на огне.

Ютанпо - японская железная грелка

Электроодеяла

Сейчас подобная вещь вполне находится и в Украине, а не только за границей. Такие вещи подключаются к розетке или зарядному устройству, быстро нагреваясь и отдавая тепло тому, кто ими пользуется. Также в Японии нередко используются электроковры — они еще способны и регулировать температуру в зависимости от места нахождения человека.

Это не все японские хитрости, о которых мы рассказывали. Ранее "Телеграф" писал, что такое знаменитое котацу и почему оно так популярно в стране восходящего солнца.

Помимо этого вы можете ознакомиться с инструкцией по изготовлению домашнего обогревателя из железных банок. Особых усилий это не займет.