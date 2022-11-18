Бобовым — да, тушенке — нет? Какими продуктами лучше запастись на зиму
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Нужно уделять больше внимания питательности и сроку хранению продовольствия
Постоянное отключение электроэнергии из-за российских ударов по энергосистеме может стать одной из причин сложной зимы, что предстоит украинцам. В таких условиях хочется понимать, как максимально комфортно пережить холодное время года, в том числе делая отдельные запасы. В продуктах продовольствия, которые могут пригодиться зимой, лучше разбирается украинская биолог Дарка Озерна.
В интервью проекту "Суспільне. Спротив" специалистка подробно объясняла, запас чего стоит делать обычным украинцам, а какие товары лучше оставить "за бортом". Все ее советы касаются не просто возможности утолить голод, но и более ответственно отнестись к состоянию своего здоровья.
Прежде всего Озерна подчеркнула, что среди запасов могут находиться продукты самых разных категорий. Легче всего "разбить" их на подгруппы благодаря количеству полезных вещейств.
◘ Жиры. Продукты с высоким содержанием жиров запасти легче обычного. Для этого можно покупать различные масла, сохраняя при этом их в стеклянной таре. При этом сала и сливочного масла слишком много наперед приобретать не стоит, организм не слишком критично нуждается в них. Да и без работающего холодильника эти продукты довольно быстро портятся.
"Хотя несколько пачек [масла] в морозилке можно держать и регулярно их обновлять, — отмечает специалистка. — И немного сала тоже — в морозилке или стеклянных банках".
◘ Углеводы. В первую очередь, речь о кашах. Дарка Озерна не рекомендует слишком запасаться перловкой (ее долго варить), рисом (он дорогой и не слишком питательный), кус-кусом (хотя и быстр в приготовлении, но тоже не очень питательный). По мнению биолога, лучшим вариантом станет "пшеничка" — быстро варится, дает ощущение сытости, является цельнозлаковым продуктом.
"Можно покупать ячменную кашу, плющенную овсянку. К овсянке вообще стоит изменить отношение — вона может быть не только сладкой и с десертом, но и соленой, с яйцом и сыром — это полноценный прием пищи", — отмечает Озерна.
Также с углеводами поможет картошка. Если есть возможность закупиться сразу мешком (при условии наличии места для хранения), это в принципе может стать отличным вариантом "про запас".
◘ Белки. Как ни странно, но традиционную тушенку специалистка запасать не рекомендует. Объясняет она это тем, что у нее слишком высокая цена, а также содержание жира. При этом объем белков, которые потребляет организм, не очень высокий. По ее мнению, лучшим вариантом на замену станут рыбные консервы. При этом выбирать стоит рыбу, которая консервирована в собственном жире, а не в масле. Тогда ее не придется лишний раз греть.
Также Дарка Озерна не рекомендует запасаться колбасой, особенно копченной.
"Стоит она дорого, съедается быстро, и мы не получаем ничего полезного, вместо этого сильно переплатив", — объясняет она.
Быстрым и легким в готовке вариантом, который прекрасно разогревается и на следующие дни, станет чечевица и чечевичный суп. Также можно обратить внимание на фасоль, баклажаны, лук. Фасоль вообще уникальный продукт — ее можно есть как холодную, так и горячую, делать из нее лаваши или пирожки. А запаса белков, которые дают бобовые, хватит надолго.
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