Бобовым — да, тушенке — нет? Какими продуктами лучше запастись на зиму

Нужно уделять больше внимания питательности и сроку хранению продовольствия

Постоянное отключение электроэнергии из-за российских ударов по энергосистеме может стать одной из причин сложной зимы, что предстоит украинцам. В таких условиях хочется понимать, как максимально комфортно пережить холодное время года, в том числе делая отдельные запасы. В продуктах продовольствия, которые могут пригодиться зимой, лучше разбирается украинская биолог Дарка Озерна.

В интервью проекту "Суспільне. Спротив" специалистка подробно объясняла, запас чего стоит делать обычным украинцам, а какие товары лучше оставить "за бортом". Все ее советы касаются не просто возможности утолить голод, но и более ответственно отнестись к состоянию своего здоровья.

Прежде всего Озерна подчеркнула, что среди запасов могут находиться продукты самых разных категорий. Легче всего "разбить" их на подгруппы благодаря количеству полезных вещейств.

◘ Жиры. Продукты с высоким содержанием жиров запасти легче обычного. Для этого можно покупать различные масла, сохраняя при этом их в стеклянной таре. При этом сала и сливочного масла слишком много наперед приобретать не стоит, организм не слишком критично нуждается в них. Да и без работающего холодильника эти продукты довольно быстро портятся.

"Хотя несколько пачек [масла] в морозилке можно держать и регулярно их обновлять, — отмечает специалистка. — И немного сала тоже — в морозилке или стеклянных банках".

◘ Углеводы. В первую очередь, речь о кашах. Дарка Озерна не рекомендует слишком запасаться перловкой (ее долго варить), рисом (он дорогой и не слишком питательный), кус-кусом (хотя и быстр в приготовлении, но тоже не очень питательный). По мнению биолога, лучшим вариантом станет "пшеничка" — быстро варится, дает ощущение сытости, является цельнозлаковым продуктом.

"Можно покупать ячменную кашу, плющенную овсянку. К овсянке вообще стоит изменить отношение — вона может быть не только сладкой и с десертом, но и соленой, с яйцом и сыром — это полноценный прием пищи", — отмечает Озерна.

Также с углеводами поможет картошка. Если есть возможность закупиться сразу мешком (при условии наличии места для хранения), это в принципе может стать отличным вариантом "про запас".

◘ Белки. Как ни странно, но традиционную тушенку специалистка запасать не рекомендует. Объясняет она это тем, что у нее слишком высокая цена, а также содержание жира. При этом объем белков, которые потребляет организм, не очень высокий. По ее мнению, лучшим вариантом на замену станут рыбные консервы. При этом выбирать стоит рыбу, которая консервирована в собственном жире, а не в масле. Тогда ее не придется лишний раз греть.

Также Дарка Озерна не рекомендует запасаться колбасой, особенно копченной.

"Стоит она дорого, съедается быстро, и мы не получаем ничего полезного, вместо этого сильно переплатив", — объясняет она.

Быстрым и легким в готовке вариантом, который прекрасно разогревается и на следующие дни, станет чечевица и чечевичный суп. Также можно обратить внимание на фасоль, баклажаны, лук. Фасоль вообще уникальный продукт — ее можно есть как холодную, так и горячую, делать из нее лаваши или пирожки. А запаса белков, которые дают бобовые, хватит надолго.

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