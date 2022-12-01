Поможет согреться в холода: как сделать простой обогреватель своими руками (фото, видео)

Человеческая смекалка доказала, что обогреть комнату можно даже с помощью обычных свечек

В условиях регулярных угроз вероятных массированных ударов по инфраструктуре Украины важно иметь в запасе варианты того, как быстро и эффективно согреться в собственном доме. Современность предлагает использовать электрические обогреватели, но отсутствие света минимизирует возможность их использования. Поэтому неплохим вариантом будет обратить внимание на другие варианты обогревателей, самодельные. Одним из самых популярных является конструкция, которая состоит из некоторых цветочных горшков из глины, а также обычных свечей.

Подробной инструкцией по сборке подобного обогревателя поделились на сайте OnePrice, передает "Телеграф". Стоит подчеркнуть, что все жилье, конечно же, с помощью горшков вы обогреть не сможете. Однако отдельную комнату, чтобы погреться самому и позволить это сделать родным, — запросто.

Что понадобится?

Список "ингредиентов" прост: два или три глиняных горшка разного диаметра (от большого до маленького), металлический стержень, болты, свечи.

Часть конструкции, которая потом станет обогревателем

Конструкция весьма проста — несколько перевернутых горшков, которые находятся друг над другом, имея небольшое пространство между собой. Его создают с помощью болта, на который нанизывают по несколько гаек.

Над нижним (внутренним) горшком располагают свечу (или несколько), и он поглощает тепло, которое выходит от их горения. Верхний (внешний) горшок же отвечает за то, чтобы все это тепло могло подниматься вверх, в воздух, а не просто рассеиваться вокруг, в случае, когда свечка просто горит.

Обогреватель из горшков в разрезе и не только

К тому же дополнительным источником нагрева становится центральный стержень обогревателя (болт). Он нагревается от огня, передавая тепло горшкам, которые, в свою очередь, нагревают друг друга. Итог все тот же — воздух вокруг обогревателя становится более теплым.

Более детально можно посмотреть в видеоинструкции:

Ранее "Телеграф" рассказывал, как в качестве обогревателя можно использовать банку, которая по итогу будет рассеивать тепло в помещении.

Также мы давали советы по созданию обогревателя из небольшого вентилятора, что способен работать от альтернативного источника питания, к примеру, павербанка. Подчеркнем, что каждый из предложенных вариантов должен создаваться с соблюдением техники пожарной безопасности.