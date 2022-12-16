Да будет свет: чем можно заменить простые свечи во время блэкаута

Существует немало вариантов осветить комнату без нарушения правил пожарной безопасности

В Украине продолжаются веерные и аварийные отключения света из-за российских ударов по инфраструктуре. Жители большинства регионов уже ощутили, каково это — жить в темноте, и спешат обзавестись различными альтернативами для освещения своих домов. Самым популярным вариантом, конечно же, остается обычная восковая свеча, но есть и намного более эстетичные способы вернуть себе свет.

Как рассказывает "ТСН", стоит прежде всего обратить внимание на LED-лампы и различные диоды. Такие приборы могут питаться от батарейки или успевать зарядиться за время, на которое облэнерго или ДТЭК дают электроэнергию. Дальше — чуть детальнее.

Светлодиодная лента

Светлодиодная лента

Такие ленты способны работать как от батареек (аккумуляторов), так и постоянного напряжения. Выдерживает от 5 до 24 Вольт — это зависит от вида ленты, производителя и т.п.

Гирлянда на батарейках

Гирлянда на батарейках

Многие украинские магазины предлагают подобный вариант освещения — для них понадобится, в среднем, по три батарейки типа АА. Будьте готовы к тому, что после дня-двух яркого света огоньки начнут постепенно слабеть. Однако если вам не нужно слишком яркое освещение, гирлянда способна продержаться на одной порции батареек до пяти дней — в зависимости от длительности использования.

Керосиновая лампа

Керосиновая лампа

Подобные лампы нередко называют туристическими. Они весьма яркие и вызывают ощущение уюта. Но для их работы, конечно же, понадобится керосин, с заправкой которого могут начаться проблемы.

Светлодиодные фонари

Светлодиодный фонарь

Такого добра на украинском рынке очень много. Они работают как на батарейках, так и благодаря имеющемуся аккумулятору, который требует зарядки. Также можно отыскать варианты, работающие от павербанках.

Генератор

Самый простой генератор

Если же вы не имеете лишних средств для приобретения новых девайсов, а обычные свечи вам надоели, то попробуйте сделать самодельные. Их можно сотворить из картофеля или же и вовсе только из масла.

"Телеграф" также рассказывал, как правильно выбрать источник освещения, если оно вам нужно при работе с компьютером.