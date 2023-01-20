Продукты "борщевого набора" значительно подорожали: сколько сейчас стоит любимое блюдо украинцев

Больше всего выросла стоимость свинины, которую используют в традиционном рецепте блюда

На 2023 год украинцам прогнозируют удорожание некоторых категорий продуктов, в том числе фруктов и мяса. Не в последнюю очередь на стоимость влияет война, из-за которой некоторые предприятия были разрушены или вынуждены прекратить свою деятельность по другим причинам. Изменилась и цена продуктов "борщового набора", что повлияло на общую стоимость одного из самых любимых традиционных блюд нашего народа. Сейчас приготовление борща обойдется в 99,2 грн, что на 21,22% больше, чем до начала войны.

Такую статистику публикует офис эффективной регулировки BRDO. Свои расчеты специалисты базируют на статистике стоимости товаров, которую собирает портал "Минфин". В подсчетах нет лишь актуальной стоимости для территорий, ныне временно находящихся в оккупации.

Как уже упоминалось, в настоящее время кастрюля борща будет стоить около 99,2 грн. До 24 февраля 2022-го эта стоимость была равна 81,84 грн.

Больше всего за предыдущий военный год увеличилась цена на мясо. Специалисты взяли для сравнения свинину, которую чаще всего используют при традиционном приготовлении борща. В целом стоимость килограмма мяса выросла до 63,67%. Также подпрыгнули цены на морковь и сметану.

Есть и те ингредиенты, которые стоят дешевле, в частности картофель, лук и свекла. Последний овощ из перечня сейчас можно приобрести в среднем за 11,93 грн/кг, что на 48,02% меньше, чем до войны.

Детальнее можно ознакомиться в инфографике:

Индекс борща 2023

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине рекордно подешевела гречка. Также изменились цены и на другие топовые крупы.

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