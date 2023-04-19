Многотарифные счетчики электричества: как правильно снять показания и куда их передавать

Подобные устройства позволяют экономить на электричестве

Чтобы не переплачивать за коммуналку украинцы должны каждый месяц передавать показатели счетчиков. При этом с некоторыми из них есть свои нюансы.

Так, к примеру, счетчики электричества позволяют считать потребление электричества в нескольких зонах, что позволяет экономить на платежах.

Эти счетчики отдельно считают потребление по "дневному" (с 7:00 до 23:00) и "ночному" (с 23:00 до 7:00) тарифах, а потому эти цифры надо записывать отдельно.

За электричество по ночному тарифу необходимо платить лишь половину дневной стоимости.

В зависимости от компании-производителя разные зоны могут отображаться по-разному на табло устройства, однако у наиболее популярных моделей это выглядит следующим образом:

NiK: "день" — "Т11" ("Т1"), "ночь" — "Т12" ("Т2");

GAMA: "день" — "1.5.8.1", "ночь" — "1.5.8.2";

СТК: "день" — "Е1", "ночь" — "Е2".

Показатели выводятся на экран поочередно.

При снятии показателей необходимо записывать только целое значение, без цифр после запятой и нолей.

Среднесуточный показатель записывать не нужно, так как его будет рассчитывать поставщик электроэнергии с учетом всех необходимых коэффициентов.

Передать показатели можно несколькими способами:

на сайте оператора системы распределения (ОСР);

через колл-центр ОСР;

через чат-бот (Viber, Telegram, Facebook Messenger).

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как правильно снять показания счетчика воды. Важно помнить, что показатели счетчика холодной и горячей воды надо записывать отдельно.