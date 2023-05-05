Поставщик газа изменился, но заплатили прежнему: как вернуть деньги

Автоматически средства не вернут

Из-за военного положения в Украине многие компании, которые занимались продажей природного газа населению, прекратили свою деятельность, что привело к тому, что их клиентов автоматически подключили к "Нафтогазу". При этом у некоторых потребителей остались переплаты за газ.

Как говорится в материале portmone, вернуть переплаченные деньги реально и порядок регулируется постановлением НКРЭКУ от 30.09.2015 года № 2496.

Отмечается, что автоматического возвращения переплаченных средств, как и их перечисления на счета "Нафтогаза" не произойдет, а потому придется совершить определенные действия.

Для возвращения средств необходимо подать заявление в произвольной форме с соответствующей просьбой на имя газсбыта, которому человек раньше платил деньги за газ. В этом заявлении необходимо указать ФИО, адрес и расчетный счет потребителя.

При этом на сайте газсбыта клиенту могут предложить уже готовую форму, что значительно упростит процесс заполнения заявления.

Также для возвращения средств придется предоставить следующие документы:

копии паспорта (первые две страницы + регистрация);

номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН);

квитанции, подтверждающей факт переплаты, произведенной в указанный период;

справка из банка о том, что вы являетесь владельцем счета и карты, с указанием реквизитов в формате IBAN.

Указанные документы необходимо отправить почто к региональному газсбыту или по электронной почте компании.

Рассмотреть заявку и вернуть средства должны в течение пяти рабочих дней, однако из-за условий военного времени это может затянуться.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно снимать показатели счетчиков газа, чтобы не переплачивать за коммуналку.