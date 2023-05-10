Как избавиться от грязи и пятен в микроволновке без моющих средств: простые способы

Не стоит держать грязную микроволновку, если есть такие простые способы очистки

Микроволновка – это полезный и популярный прибор, который помогает нам готовить, разогревать или размораживать еду. Однако она также нуждается в регулярной очистке и уходе, чтобы работать эффективно и безопасно. "Телеграф" рассказывает о нескольких простых способах для очистки микроволновки с помощью средств, которые есть в каждом доме.

Очистка микроволновки не требует много времени или усилий, если вы знаете уловки и советы. Вот некоторые из них:

Используйте лимон или уксус: это натуральные и эффективные средства для удаления жира, грязи и запаха из микроволновки. Просто налейте в стеклянную миску пол-литра воды и добавьте в нее сок одного лимона или две столовые ложки уксуса. Поставьте миску в микроволновку и включите ее на 5-10 минут на высокой мощности. Образующийся пар смягчит и растворит грязь на стенках и потолке микроволновки. Затем протрите их влажной тряпкой или бумажным полотенцем.

Используйте соду или зубную пасту: это хорошо подходит для удаления старых пятен или остатков пищи из микроволновки. Просто нанесите немного соды или зубной пасты на губку или зубную щетку и потрите необходимые места в микроволновке. Затем промойте их водой и протрите сухой тряпкой.

Уход за микроволновкой

Очистка микроволновки – это важная часть ее ухода, но не единственная. Чтобы ваша микроволновка работала долго и качественно, вам также нужно следовать некоторым советам по ее использованию и обслуживанию. Вот некоторые из них:

Не перегружайте микроволновку: не ставьте в нее слишком тяжелые или большие сосуды, не используйте посуду, не предназначенную для микроволновки, не включайте микроволновку без пищи или жидкости внутри.

Не блокируйте отверстия для вентиляции: не прикрывайте или не забивайте вентиляционные отверстия на боках или сзади микроволновки, не ставьте микроволновку близко к стене или другим предметам, которые могут препятствовать циркуляции воздуха.

Не чистьте микроволновку острыми или абразивными предметами: не используйте ножи, стальную губку, скребок или другие предметы, которые могут поцарапать или повредить поверхность микроволновки. Используйте мягкую губку, тряпку или бумажное полотенце.

Проверяйте и заменяйте фильтры и лампочки: если микроволновка имеет фильтры для очистки воздуха или лампочки для освещения, вам нужно регулярно проверять их состояние и заменять их при необходимости. Загрязненные или поврежденные фильтры, или лампочки могут снизить эффективность и безопасность вашей микроволновки. Просто следуйте инструкциям изготовителя относительно того, как проверять, удалять и устанавливать новые фильтры или лампочки.

Напомним, "Телеграф" ранее рассказывал о том, как правильно чистить микроволновку с помощью цитрусовых. Использовать можно не только лимон. А в уже чистой микроволновке гораздо приятнее разогревать пищу. Кроме того, нагреть блюдо можно так, что оно будет казаться только что приготовленным.