Показатели счетчиков за свет надо передавать не всем: для кого сделано исключение

Некоторые потребители могут не переживать из-за передачи показателей счетчиков

Жителям Украины даже во время военного положения необходимо вовремя снимать и передавать показатели счетчиков электричества. Впрочем, некоторые из них могут сделать это в автоматическом режиме.

Как объяснили в YASNO, речь идет о двухзонных счетчиках, которые могут не только сами передавать показатели, но и позволят существенно сэкономить на платежках.

Как известно, подобные устройства могут учитывать потребление электричества в ночное время (с 23:00 до 7:00), когда его стоимость снижается на 50%. Если воспользоваться специальными умными розетками, то можно запускать мощные устройства, вроде бойлера или стиральной машины, в этот промежуток времени.

При этом при установке счетчиков оператор системы распределения может подключить его к автоматической системе коммерческого учета электричества (АСКУЭ) и тем самым избавить потребителя от необходимости передавать показатели вручную.

Подключение к АСКУЭ происходит для всех жителей дома одновременно. Если же к этой системе дом не подключен, то владельцам придется передавать показатели самостоятельно в первые три дня нового месяца или же за два дня до окончания текущего.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие бывают счетчики на электроэнергию и как правильно снимать показания с каждого из них.