Укр

Стоять в очереди нет необходимости: как передать показатели счетчиков в Киеве

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Автор
Счетчик электричества
Счетчик электричества

Существует сразу несколько способов передать показатели не выходя из дома

Для того чтобы передать показатели счетчиков электричества, киевлянам не нужно тратить драгоценное время на то, чтобы стоять в очередях, поскольку существует множество способов передать их онлайн.

Большинство операторов энергосети в Украине уже завели себе Telegram-бот, профиль в Viber, обнародовали сайт личным кабинетом потребителя или хотя бы открыл возможность передавать показатели в телефонном режиме.

Так жители Киева могут передать показатели следующими способами:

  • позвонить в кол-центр по номерам (044) 202-15-88 или 15-88 для клиентов ДТЭК или (044) 459-07-40 для клиентов Киевоблэнерго;
  • показатели можно отправить по СМС на номер (067) 239-72-38. Формат сообщения в этом случае зависит от типа счетчика, но оно всегда должно начинаться с номера личного счета, а затем необходимо ввести показатели разделив их пробелом, если речь идет о двух- и трехзонных счетчиках;
  • передать показатели можно и через бот в Telegram или через Viber (viber://pa/?chatURI=dtekkyivskielectromerezhi);
  • одним из самых удобных способов будет передать показатели через личный кабинет на официальном сайте ДТЭК или Киевоблэнерго;
  • также ваш поставщик может иметь специализированное приложение для смартфонов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кому не нужно снимать и передавать показатели счетчика электричества.

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#Киев #Счетчики #Коммуналка