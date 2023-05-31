Стоять в очереди нет необходимости: как передать показатели счетчиков в Киеве

Существует сразу несколько способов передать показатели не выходя из дома

Для того чтобы передать показатели счетчиков электричества, киевлянам не нужно тратить драгоценное время на то, чтобы стоять в очередях, поскольку существует множество способов передать их онлайн.

Большинство операторов энергосети в Украине уже завели себе Telegram-бот, профиль в Viber, обнародовали сайт личным кабинетом потребителя или хотя бы открыл возможность передавать показатели в телефонном режиме.

Так жители Киева могут передать показатели следующими способами:

позвонить в кол-центр по номерам (044) 202-15-88 или 15-88 для клиентов ДТЭК или (044) 459-07-40 для клиентов Киевоблэнерго;

показатели можно отправить по СМС на номер (067) 239-72-38. Формат сообщения в этом случае зависит от типа счетчика, но оно всегда должно начинаться с номера личного счета, а затем необходимо ввести показатели разделив их пробелом, если речь идет о двух- и трехзонных счетчиках;

передать показатели можно и через бот в Telegram или через Viber (viber://pa/?chatURI=dtekkyivskielectromerezhi);

одним из самых удобных способов будет передать показатели через личный кабинет на официальном сайте ДТЭК или Киевоблэнерго;

также ваш поставщик может иметь специализированное приложение для смартфонов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кому не нужно снимать и передавать показатели счетчика электричества.