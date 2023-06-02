Поспешите, чтобы не переплатить: до какой даты необходимо передать показатели счетчиков в июне

Передать показатели можно разными способами

Каждый месяц украинцам необходимо снимать и передавать показатели счетчиков газа, света и воды в соответствующие службы, чтобы не сталкиваться с переплатами.

Однако передавать показатели необходимо не только правильно, но и вовремя. При этом для каждого типа счетчиков есть свой "дедлайн".

Показатели счетчиков электроэнергии необходимо передавать каждый месяц с 1 по 4 число включительно. Это можно сделать в личном кабинете на сайте оператора системы распределения, в колл-центре или через чат бот в популярных мессенджерах.

Показатели счетчика газа необходимо передавать с 1 по 5 число, а сделать это можно связавшись с вашим облгазом или оператором газораспределительных сетей. Обычно это делается звонком в колл-центр или же на сайте облгаза.

Ситуация с показателями счетчика воды немного отличается от предыдущих двух, и если там надо передавать показатели в начале нового месяца, то здесь их надо успеть передать до конца текущего. Граничной датой считается 28 число.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кому нет необходимости снимать и передавать показатели счетчика электричества.