Будут ли штрафовать украинцев, если они не пройдут поверку счетчиков газа: о чем важно знать

Украинцам не надо доплачивать за поверку счетчиков

В Украине возобновили процедуру прохождения плановых поверок счетчиков газа, которую приостанавливали в апреле 2022 года из-за начала российского вторжения, однако никаких других дополнительных новшеств украинцам не вводили, а потому эта процедура проводится в том же порядке, как и в мирное время.

Как говорится в материале "Газправда", периодическую поверку счетчиков газа всегда проводили за счет оператора газораспределительной системы и так это будет и впредь.

Впрочем, все расходы на это заложены в тариф на распределение газа, то есть украинцы за это уже заплатили.

Также украинцев не будут штрафовать за просроченную поверку, поскольку это является зоной ответственности оператора ГРС и именно он должен сообщить потребителям о необходимости пройти процедуру. Если же он не сообщил вовремя, то показатели счетчиков все равно будут приняты.

То есть, если облгаз не обращался к вам о прохождении поверки, то никаких штрафов вам не выпишут.

Перевод потребителя на средние нормы потребления будет происходить лишь в случае, если облгаз предупредил вас об этом, но вы не допустили газовщиков в квартиру.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно снимать показатели счетчиков газа и куда их передавать.