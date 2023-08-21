Можно ли поверить счетчик газа без его снятия: эксперт дала четкий ответ

Доступные варианты поверки зависят только от облгаза

В Украине возобновили плановые поверки средств измерительной техники, или проще говоря счетчиков комунальных услуг. В том числе речь идет и о газовых счетчиках, которые поверить могут и на месте эксплуатации.

Как рассказала эксперт-консультант издания "ГазПравда" Екатерина Плотникова, право выбирать место поверки устройства законодательно заложено исключительно за облгазом.

Тем самым только он может сказать, где именно будет проходить поверка, однако обычно это стационарные или передвижные лаборатории. Впрочем, иногда провести процедуру могут и на месте.

Эксперт отмечает, что это все зависит лишь от технических возможностей облгаза.

"Если облгаз принимает решение о проведении периодической поверки средства измерения в месте его установки (эксплуатации), то в данном случае демонтаж такого счетчика не производится", — отметила Плотникова.

Она также напомнила, что межповерочные интервалы счетчиков газа устанавливаются центральным органом исполнительной власти и составляют:

2 года для счетчиков газа класса 1,0;

8 лет для счетчиков газа класса 1,5.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно снимать показатели газового счетчика и когда это надо сделать, чтобы не переплачивать за коммуналку.