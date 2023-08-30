Поверка счетчиков газа вернулась: кто должен за нее платить

Стоимость поверки включена в тариф на распределение газа

В Украине возобновили плановую поверку счетчиков газа, а поскольку многих украинцев это обеспокоило, то в профильных ведомствах поспешили напомнить о том, что эта процедура является относительно бесплатной.

Как информирует Ровногаз, сам процесс поверки занимает две недели, а ее стоимость уже включена в тариф на распределение газа, то есть дополнительно ничего платить не надо. Процедуру надо проводить раз в два (для счетчиков класса 1,0) или раз в восемь лет (для счетчиков класса 1,5).

"Поверка счетчика определяет погрешности учета газа, поэтому в ее проведении заинтересованы и клиенты, и газораспределительное предприятие", — говорится в сообщении.

Отмечается, что при осмотре счетчиков представители профильных служб нередко обнаруживают следы несанкционированного вмешательства в работу измерительного устройства. Если это было обнаружено, то потребителю придется оплатить стоимость поверки и нового счетчика, а также возместить нанесенный ущерб. То есть, он потратит гораздо больше, чем "сэкономил".

При этом в Ровногазе напоминают, что потребитель обязан предоставить доступ до газового счетчика, когда сотрудники облгаза предъявили свои служебные удостоверения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно снимать показатели газового счетчика и когда это надо сделать, чтобы не переплачивать за коммуналку.