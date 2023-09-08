Поверка счетчиков электричества вернулась: когда ее проходят и кто за нее платит
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Кто отвечает за поверку счетчиков
В Украину вернулась плановая поверка счетчиков электричества и хоть процедура это не новая, но, тем не менее, она вызывает много вопросов. Например, о том кто за нее должен платить и когда ее надо проходить.
Как говорится в сообщении "Львовоблэнерго", единой даты для этого нет, поскольку для каждого счетчика она своя и зависит от того, когда он был установлен и введен в эксплуатацию.
Стоит отметить, что в зависимости от класса точности поверку счетчика электричества необходимо проходить раз в 4, 6 или 8 лет.
При этом там заверяют, что электрики сами следят за необходимостью пройти поверку счетчика и в случае необходимости меняют его на новый. Процесс замены и поверки абсолютно бесплатный.
Впрочем, касается это лишь не бытовых потребителей. То есть представителям бизнеса необходимо следить за необходимостью прохождения процедуры и платить за нее.
Проверкой соответствия счетчиков требованиям нормативной документации занимаются аккредитированные ведомства, например во Львове это "Львовстандартметрология". Выполнять поверку могут только представители лицензированных предприятий.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто должен платить за поверку счетчиков воды и во сколько это обойдется потребителю.