Двухзонные счетчики: как передать показатели электроэнергии

Прибор учета считает не только количество потребленной энергии, но и время ее использования

В Украине используется несколько типов счетчиков исправность и состояние пломбы которых регулярно проверяют контролеры. Счетчики для электроэнергии имеют особенности, в частности, есть возможность зональной оплаты за потребленную электрическую энергию.

Двухзонный счетчик учитывает не только количество киловатт, которые вы потратили на свою повседневную жизнь, но и учитывает время, когда вы это сделали. Отдельно фиксируется дневной и ночной объем потребленной энергии, соответственно и стоимость разная. При "ночном тарифе", за электроэнергию, использованную с 23 вечера по 7 часов утра, выставляется цена вдвое ниже.

Таким образом, можно очень существенно экономить. Например, если использовать бойлер для того, чтобы вода была нагрета для утреннего душа, стиральную машину и посудомоечную машину ночью.

Подсчет экономии от двухзонного счетчика

Передача показателей двухзонного счетчика

Как и в обычном счетчике передача показателей – дело рук владельца квартиры. В то же время, есть такие двухзонные счетчики, которые могут передавать показатели самостоятельно (это касается тех счетчиков, являющихся частью автоматизированной системы коммерческого учета и устанавливаются одновременно у всех жильцов дома). Чтобы правильно снять показатели со счетчика, нужно понимать, что на его экране отображается показание киловатт часов с разными тарифами, сегодняшняя дата, время. Полный список зависит от модели счетчика. Индексы различаются в зависимости от типа счетчика.

Индексы тарифа день/ночь в популярных двухзонных счетчиках

Ранее "Телеграф" рассказывал, что для передачи показателей газа ввели упрощенный способ. Для него не требуется предварительная регистрация.