Поверка счетчиков газа вернулась: кто должен за нее платить и что будет, если отказаться ее проходить

Кто платит за поверку счетчика газа и можно ли ее не проходить

В Украине возобновлена плановая поверка счетчиков газа, из-за чего у потребителей возникло много вопросов относительно того, как ее проводить и кто за это платит.

Как информирует Газправда, бояться поверок не стоит, поскольку в этом вопросе потребителям практически не стоит ничего делать. Большую часть действий, включая демонтаж, техническое обслуживание и установка на место, проводится усилиями облгаза и за его счет.

Отмечается, что стоимость этой процедуры уже заложена в стоимость распределения газа.

"То есть бытовые потребители, которые платят за доставку газа, одновременно платят своему облгазу и за поверку счетчиков газа, независимо от того, кто является владельцем таких средств учета", — говорится в сообщении.

Таким образом пользователь может не беспокоится о необходимости поверки, так как компетентное ведомство ведет учет дат, когда она должна проводиться. Оно же и оповещает об этом потребителей за 10 рабочих дней до даты истечения граничных сроков.

Если потребитель не может допустить работников облгаза к счетчику в указанную дату, то он должен оповестить их об этом. Если же он отказывается от проведения поверки, то составляется соответствующий акт и меняется порядок начисления объемов потребленного газа, а показатели счетчика перестают приниматься к учету.

Как сообщалось ранее, в "Нафтогазе" упростили способ передачи показателей счетчиков газа и обнародовали инструкцию того, как им можно воспользоваться.