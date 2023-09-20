Придется потратиться: кому нужно платить за поверку счетчика электроэнергии

Совершенно старые счетчики может понадобиться заменить

В Украине возобновлены поверки бытовых счетчиков электроэнергии, тепла, газа и воды. В отличие от приборов учета воды счетчики электроэнергии имеют разный срок поверок. Это зависит от даты изготовления и вида счетчика.

Как сообщили в "Львовоблэнерго", оператор системы распределения сам должен следить за эксплуатацией прибора учета и заменять их при необходимости. Однако если клиенты не бытовые, а юридические, то счетчики должны менять самостоятельно, к тому же самостоятельно заниматься поверкой счетчиков в соответствующих организациях.

Если не поверить счетчик вовремя, начисления начнут производить по нормам потребления. Они обычно могут быть выше фактически потребленного объема электроэнергии.

Согласно данным на правительственном портале, частота поверок может быть от ежегодной до 16 лет. Информация о продленном сроке без поверки (то, что в скобках) должна быть указана в паспорте прибора учета.

Как часто нужно поверять счетчик электроэнергии:

для счетчиков активной электроэнергии электромеханических однофазных (классы точности 0,5-2,0 и А, В) – 8 (16) лет;

для счетчиков активной и реактивной электроэнергии статических однофазных (классы точности 0,2S-3,0 и А, В, С) – 6 (16) лет;

для счетчиков активной и реактивной электроэнергии электромеханических трехфазных (классы точности 0,5-,0 и А, В) – 4 (10) лет;

для счетчиков активной и реактивной электроэнергии статических трехфазных (классы точности 0,2S-3,0 и А, В, С) – 6 (10) лет;

для счетчиков активной и реактивной электроэнергии (классы точности 0,01-0,1) – 1 год.

В отличие от прибора учета электроэнергии за поверку счетчика придется платить потребителю из своего кармана. Иногда может потребоваться замена счетчика если он не прошел поверку, это будет еще дороже.