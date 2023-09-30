Получить бесплатный смарт-счетчик на электричество: кому может повезти

Данные смарт-счетчика передаются автоматически, что позволяет избегать недоразумений

В Украине идет поверка счетчиков, среди них и счетчиков электроэнергии. Такая поверка для граждан безвозмездна, а некоторым может даже повезти и за счет облэнерго им заменят прибор учета на новый и современный.

В частности, о такой возможности рассказали в АО "Прикарпатьеоблэнерго". Отмечается, что современные двухзонные приборы учета считают отдельно расход электроэнергии днем и ночью и это позволит жителям сэкономить, ведь после 23 часов и до 7 утра следующего дня электроэнергия стоит вдвое дешевле.

Еще и показатели самому передавать не нужно – смарт-счетчики передают данные оператору самостоятельно. Еще одним бонусом станет специальный дисплей, позволяющий увидеть, вмешивались ли в работу счетчики или сети.

Кроме того, двухзонные счетчики снабжены дисплеем с индикацией, что позволяет выявить нарушения в работе счетчика или сети в целом. Такие счетчики устанавливать на 2023 год планировали не только на Прикарпатье, но и в Киеве, Днепре, Одессе. Есть ли в вашем городе инвестиционная программа по замене счетчиков смарт можно узнать на сайтах местных облэнерго. На сайтах сети ДТЭК можно посмотреть, входит ли ваш адрес в список.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что идет передача показателей счетчиков газа и электроэнергии. Она закончится в первых числах октября.