Поверка счетчиков электричества: кому придется заплатить за процедуру

Что надо знать о поверке счетчика света

В Украину вновь вернулась плановая поверка счетчиков, среди которых и счетчики электричества, а потому у многих украинцев возникли вопросы о порядке ее прохождения.

Как объяснили во Львовоблэнерго, единой даты прохождения поверок нет, а она зависит от даты установки счетчика конкретному потребителю. В зависимости от типа счетчика процедуру проходят раз в 4, 6 или 8 лет.

При этом самостоятельно следить за датой поверки не обязательно, поскольку ответственность за это лежит на поставщике услуг, то есть на вашем Облэнерго.

Электрики сами оповестят потребителя о необходимости пройти поверку или провести замену счетчика. К слову сама процедура полностью бесплатна и от потребителя необходимо лишь предоставить доступ к устройству.

Единственным исключением может быть желание пользователя перейти на более современный двухзонный счетчик, однако иногда их тоже ставят бесплатно.

Впрочем, есть и те, кому придется заплатить за обслуживание устройства — это предприятия, которые ведут коммерческую деятельность. Им самим необходимо следить за состоянием счетчика и в случае необходимости проводить поверку или замену.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в отличие от счетчиков газа и электричества, поверка счетчиков воды осуществляется за счет потребителя.