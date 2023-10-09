Счетчик газа должен пройти поверку: кто за это платит и сколько длится процесс

Коммунальщики не могут держать у себя счетчик более двух месяцев, но есть нюанс

Поверка счетчиков газа производится раз в два или восемь лет в зависимости от класса прибора. Делать это должен балансодержатель — в большинстве своем это поставщик услуг газоснабжения, однако бывают и другие случаи у бытовых потребителей.

Процесс поверки может происходить как на месте, так и при снятии счетчика. При успешном прохождении удаленной поверки прибор учета должен быть установлен на место в течение двух месяцев со дня снятия. Если поверку он не прошел и признанный непригодным, счетчик должен отремонтировать или заменить облгаз. Как отмечает "Газправда", если ремонтировать счетчик уже нельзя, именно облгаз должен через 15 рабочих дней после получения результата поверки установить газовый счетчик.

При этом крайний срок установки не позднее двухмесячного срока после снятия. Даже если прибор учета был установлен потребителем самостоятельно, но в результате поверки выяснилось, что он уже не выполняет свои функции, то облгаз должен установить собственный прибор учета и отказаться от такой опции невозможно.

"Телеграф" рассказывал, что передача показателей счетчиков газа продолжалась до 5 октября. Часть украинских потребителей передают данные все равно, ведь они являются получателями голубого топлива от компании "Нафтогаз Украины".