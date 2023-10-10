Как сделать так, чтобы счетчик сам передавал показания света: совет от YASNO

Передавать показатели счетчика за свет нужно передавать до 2-го числа каждого месяца

При установке двузонного счетчика на свет некоторые потребители думают, что прибор будет в автоматическом режиме передавать показания света. Действительно, есть "умные" счетчики, но не стоит их путать с обычными двузонными.

Разницу между этими счетчиками объяснили эксперты YASNO. Они также напомнили потребителям, что показатели за потребленную электроэнергию нужно вовремя.

Так, "умные" счетчики — это часть автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ). Этот прибор автоматически фиксирует и передает показатели счетчиков, а также информацию об авариях, перегрузках сети, потерях, неисправностях прибора и другую информацию. При замене обычного счетчика на "умный" АСКУЭ устанавливается автоматически.

"Умный" счетчик тоже может быть как однозонным, так и двузонным. Однозонный фиксирует использованные кВт/ч одинаково в течение всего периода потребления. В то время как двузонный счетчик фиксирует потребленную электроэнергию по периодам времени (днем и ночью). Ночной тариф для владельцев двузонных счетчиков действует с 23:00 до 07:00 и стоит двое дешевле, чем дневной тариф.

"Если двухзонный счетчик не имеет модуля АСКУЭ и не подключен к такой системе, он автоматически не передает показания. Поэтому клиентам нужно ежемесячно делать это самостоятельно. При этом важно сообщать показания отдельно для тарифной зоны "день" и тарифной зоны "ночь", отображаемых на экране устройства", — напомнили в YASNO.

Передавать показатели счетчика за свет можно несколькими способами: через Личный кабинет, мобильные приложения, ботов в Viber или Telegram, по телефону контакт-центра или на сайте оператора. Делать это нужно за два дня до окончания прошлого месяца, а крайний срок до 2 числа нового месяца.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, кто может получить бесплатный смарт-счетчик на свет. В облэнерго рассказали, что для этого нужно сделать.