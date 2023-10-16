Счетчик газа можно заменить бесплатно: как это правильно сделать

Облгаз принимает решение о целесообразности ремонта прибора

В Украине поверку счетчиков газа следует проводить раз в два или восемь лет в зависимости от класса прибора. Если счетчик не прошел такую поверку или вообще вышел из строя, его обязательно надо заменить.

Есть случаи, когда замена прибора происходит бесплатно, но в других ситуациях придется тратить деньги. Как пишет "Газправда", если счетчик газа является собственностью потребителя, решение о целесообразности его ремонта принимает облгаз, учитывая технические и экономические факторы.

Так, в случае принятия облгазом решения о целесообразности ремонта, облгаз обязан установить отремонтированный за свой счет счетчик газа бытового потребителя вместо временно установленного счетчика газа из обменного фонда в течение двух месяцев с даты его снятия.

Также отмечается, что в случае принятия облгазом решения о нецелесообразности ремонта счетчика газа, облгаз обязан в течение пятнадцати рабочих дней после результатов проведения периодической поверки (но не позднее двухмесячного срока после снятия счетчика газа на периодическую поверку) бесплатно установить собственный расчетный счетчик газа (типоразмером не больше счетчика газа бытового потребителя) для дальнейших коммерческих расчетов и в этот же срок вернуть бытовому потребителю его счетчик газа и письменно уведомить потребителя о результатах проведения периодической поверки и принятом решении о нецелесообразности ремонта счетчика газа. В этом случае бытовой потребитель не может отказаться от установки счетчика газа облгазом.

Если счетчик был передан на поверку и вовремя не установлен, гражданам рекомендуют обратиться с жалобой в НКРЭКУ для проверки фактов нарушения норм Кодекса газораспределительных систем.

Ранее Телеграф писал о том, как происходит процесс поверки счетчиков газа, кто за это платит и сколько длится процесс.