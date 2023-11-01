Осталось два дня: украинцам напомнили, до какого числа нужно передать показатели счетчиков электричества

В ДТЭК объяснили, почему не стоит опаздывать с передачей показателей счетчиков

Украинцы ежемесячно передают показателей счетчиков и делать это нужно за 2 дня до конца месяца и в течение 3 дней следующего, чтобы избежать проблем с платежками за свет. Поэтому тем, кто еще не сделал этого в ноябре, стоит поторопиться, ведь осталось всего два дня.

ДТЭК Киевские электросети объяснили, почему не стоит опаздывать с передачей показателей счетчиков. Также украинцам объяснили, что произойдет, если все же сделать это не вовремя.

"Показатели счетчика, передаваемые в другие числа месяца, будут засчитаны в качестве показателей на текущую дату (дату передачи показаний). При этом показания счетчика переданы в другие числа месяца считаются исходными данными для определения расчетным путем показов счетчика на первое число текущего календарного месяца по среднесуточному объему потребления", — говорится в сообщении.

Отмечается, что если по какой-либо причине вы не передали показания счетчика за 2 дня до конца месяца и в течение 3 дней следующего, то объем потребления электроэнергии за прошлый месяц определяется расчетным путем по значению среднесуточного объема потребления.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцам рассказали о простых способах передать показатели счетчиков за газ в режиме онлайн.