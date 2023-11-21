Замена счетчиков электричества: в каких случаях это можно сделать бесплатно

Как заменить счетчик электричества

Счетчики электричества, как и все электроприборы, имеют свойство периодически выходить из строя или начинать сбоить. В таких случаях их надо заменить, а сделать это обычно несложно, хотя и может быть дороговато.

Периодически поставщики услуги по энергоснабжению могут менять счетчики самостоятельно, однако иногда потребители предпочитают сделать это за свой счет.

Поставщик же может сменить устройство в двух случаях:

когда у старого заканчивается эксплуатационный срок или если он не смог пройти поверку;

по личной инициативе оператора системы распределения;

В этом случае оператор покрывает все расходы со своего счета и самостоятельно проводит замену. Однако бывают случаи, когда потребитель сам решает самостоятельно заменить счетчик, например, если он захотел купить двухзонный счетчик, с целью перехода на более экономный тариф.

Стоит отметить, что сам счетчик может обойтись до 5 тысяч гривен с учетом стоимости услуг по замене.

Что нужно делать:

Подать заявление об изменении тарифа. Для этого добавьте данные паспорта, ИНН и действующий договор поставки электроэнергии.

Оплатить услугу установки нового счетчика и получить список сертифицированных моделей.

Вызвать мастера для замены счетчика: он распломбирует старый, установит и опломбирует новый. После этого обязательно попросите акт работ.

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