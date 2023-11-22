Поверка счетчиков газа: в каком случае можно нарваться на штраф
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Есть три случая, когда потребителя могут оштрафовать
Хоть в Украине процесс поверки счетчиков газа обычно проходит довольно быстро и просто, однако в некоторых случаях пользователи могут получить штраф за свои действия.
Как говорится в материале НВ, проводить поверку могут лишь представители облгаза, а потому препятствование их действиям может быть наказуемо.
В этих случаях представители облгаза составляют Акт о нарушении, которым предупреждают об ответственности, а затем потребителю будет произведен расчет убытков по предельным объемам потребления природного газа.
Однако потребителя могут и оштрафовать, однако эта мера применяется в трех случаях:
- незаконное подключение счетчика или восстановление потребления газа (незарегистрированный газопровод, незаконное восстановление потребления, подключение неучтенных приборов, вмешательство в работу счетчика, использование газа после расторжения договора или его отсутствия);
- искажение показателей счетчика (недопуск представителя газовой службы к счетчику);
- повреждение счетчика и установка на него магнита (сюда же повреждение или срыв пломбы, магнитной наклейки или изменение ее цвета).
В среднем суммы штрафов составляют 150 тысяч гривен, но могут достигать и 300. Если пломба или счетчик были повреждены случайно, то стоит обратиться к облгазу с соответствующим заявлением, в таком случае штрафные санкции применяться не будут.
Напомним, ранее Телеграф сообщал, что поверка счетчиков газа происходит раз в два или восемь лет в зависимости от класса прибора.