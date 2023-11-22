Поверка счетчиков газа: в каком случае можно нарваться на штраф

Есть три случая, когда потребителя могут оштрафовать

Хоть в Украине процесс поверки счетчиков газа обычно проходит довольно быстро и просто, однако в некоторых случаях пользователи могут получить штраф за свои действия.

Как говорится в материале НВ, проводить поверку могут лишь представители облгаза, а потому препятствование их действиям может быть наказуемо.

В этих случаях представители облгаза составляют Акт о нарушении, которым предупреждают об ответственности, а затем потребителю будет произведен расчет убытков по предельным объемам потребления природного газа.

Однако потребителя могут и оштрафовать, однако эта мера применяется в трех случаях:

незаконное подключение счетчика или восстановление потребления газа (незарегистрированный газопровод, незаконное восстановление потребления, подключение неучтенных приборов, вмешательство в работу счетчика, использование газа после расторжения договора или его отсутствия);

искажение показателей счетчика (недопуск представителя газовой службы к счетчику);

повреждение счетчика и установка на него магнита (сюда же повреждение или срыв пломбы, магнитной наклейки или изменение ее цвета).

В среднем суммы штрафов составляют 150 тысяч гривен, но могут достигать и 300. Если пломба или счетчик были повреждены случайно, то стоит обратиться к облгазу с соответствующим заявлением, в таком случае штрафные санкции применяться не будут.

Напомним, ранее Телеграф сообщал, что поверка счетчиков газа происходит раз в два или восемь лет в зависимости от класса прибора.