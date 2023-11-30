Как правильно снимать показатели с двутарифного счетчика за свет

Потребителям не нужно фиксировать среднесуточные показатели

Украинцам пора передавать показатели счетчиков за электроэнергию. Но если в доме установлен двутарифный счетчик, то снимать показатели нужно отдельно за "ночь" и отдельно за "день".

Об этом украинцам рассказали в "Волыньоблэнерго". К слову, пользователи двутарифных счетчиков могут сэкономить на коммунальных платежах.

Двутарифный счетчик отображает показатели в тарифе "день", которые были потреблены в период с 07:00 до 23:00, и в тарифе "ночь" — с 23:00 до 07:00. За электроэнергию, потребленную ночью, потребитель платит в два раза дешевле.

Чтобы снять показатели двутарифного счетчика, необходимо найти на экране соответствующие обозначения:

NiK: "день" — "Т11" ("Т1"), "ночь" — "Т12" ("Т2"); GAMA: "день" — "1.5.8.1", "ночь" — "1.5.8.2"; СТК: "день" — "Е1", "ночь" — "Е2".

Переключать показатели между собой можно при помощи кнопки "Ввод". Записывать необходимо только цифры до запятой (черного цвета) — это значение потребленных киловатт-час. Нули и цифры после запятой записывать не нужно.

При этом фиксировать среднесуточный показатель не нужно, его за потребителя рассчитает поставщик услуг с учетом соответствующих коэффициентов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что делать, если передали ложные показатели счетчика. Есть несколько вариантов решения этой проблемы.