Как платить меньше за свет: шесть полезных советов от энергетиков

Экономить на оплате за электроэнергию можно без особых ограничений и усилий

Украины могут в любой момент начать платить меньше за электроэнергию. Чтобы уменьшить суммы в платежках, необходимо использовать несколько простых лайфхаков.

Один из крупнейших поставщиков энергоресурсов YASNO рассказал на своей странице в Facebook, как сделать суммы в платежках меньше. Шесть полезных советов от компании могут значительно помочь украинцам.

Один из способов — установка двухзонного счетчика из набора Умный Watt. С помощью него можно вдвое уменьшить расходы на электроэнергию, которую вы будете потреблять по ночному тарифу, с 23:00 до 7:00.

Второй совет — уменьшение общего освещения. То есть, вместо люстр можно использовать торшеры и настольные лампы. Используя такой метод, вы сможете потом увидеть в платежке за свет значительную разницу.

В компании предлагают пользоваться LED-лампами. Они потребляют до десяти раз меньше электроэнергии.

Четвертый метод — всегда выключайте из розетки неиспользуемые приборы. Даже в режиме сна они потребляют электроэнергию. Если у вас есть такая привычка оставлять приборы в розетке, то этот способ порадует вас цифрами в платежке.

В целях экономии можно также снизить температуру нагрева бойлера. Это поможет ему потреблять меньше электроэнергии.

Также если у вас газовая плита, вы можете пользоваться ею вместо мультиварки или микроволновки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно заряжать гаджеты, чтобы экономить электроэнергию и в итоге меньше платить за свет.