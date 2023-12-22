Проще простого: как передать показания электросчетчика, если вы не дома
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Как только потребители вернутся домой им необходимо сообщить актуальные данные счетчиков
Потребители должны вовремя передавать показатели счетчиков за свет, иначе можно нарваться на штраф. Но часть украинцев по-прежнему находится за границей и снимать показатели счетчиков нет возможности.
В компании YASNO рассказали, как поступить в такой ситуации. Чтобы передать показатели из другой страны или города, есть несколько способов.
Первый вариант — попросить кого-то из знакомых. Если у родственников, соседей или друзей есть доступ в жилье, то можно попросить их снять и передать показатели счетчиков электроэнергии. Для этого достаточно объяснить, где находится сам счетчик.
Если же обратиться не к кому, то ежемесячно можно передавать одни и те же показания, которые были зафиксированы в последний раз. Но этот вариант возможен при условии, что в помещении никто не живет и отключены все электроприборы.
Если же в квартире никто не проживает, но работают некоторые приборы (например, холодильник), то минимальное потребление все равно происходит. В таком случае к зафиксированным перед отъездом показателям нужно добавлять каждый месяц ориентировочное количество киловатт.
Когда жильцы квартиры вернутся, они должны зафиксировать текущие показания и тогда платежку можно будет подкорректировать.
Передавать показания электросчетчика дистанционно можно несколькими способами:
- через личный кабинет;
- при помощи мобильного приложения;
- через чат-боты в Viber и Telegram;
- использовав форму на сайте YASNO;
- написав личное сообщения на странице YASNO в Facebook.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, кому не нужно проходить проверку счетчиков. Это разрешено только двум категориям украинцев.