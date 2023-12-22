Проще простого: как передать показания электросчетчика, если вы не дома

Как только потребители вернутся домой им необходимо сообщить актуальные данные счетчиков

Потребители должны вовремя передавать показатели счетчиков за свет, иначе можно нарваться на штраф. Но часть украинцев по-прежнему находится за границей и снимать показатели счетчиков нет возможности.

В компании YASNO рассказали, как поступить в такой ситуации. Чтобы передать показатели из другой страны или города, есть несколько способов.

Первый вариант — попросить кого-то из знакомых. Если у родственников, соседей или друзей есть доступ в жилье, то можно попросить их снять и передать показатели счетчиков электроэнергии. Для этого достаточно объяснить, где находится сам счетчик.

Если же обратиться не к кому, то ежемесячно можно передавать одни и те же показания, которые были зафиксированы в последний раз. Но этот вариант возможен при условии, что в помещении никто не живет и отключены все электроприборы.

Если же в квартире никто не проживает, но работают некоторые приборы (например, холодильник), то минимальное потребление все равно происходит. В таком случае к зафиксированным перед отъездом показателям нужно добавлять каждый месяц ориентировочное количество киловатт.

Когда жильцы квартиры вернутся, они должны зафиксировать текущие показания и тогда платежку можно будет подкорректировать.

Передавать показания электросчетчика дистанционно можно несколькими способами:

через личный кабинет;

при помощи мобильного приложения;

через чат-боты в Viber и Telegram;

использовав форму на сайте YASNO;

написав личное сообщения на странице YASNO в Facebook.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, кому не нужно проходить проверку счетчиков. Это разрешено только двум категориям украинцев.