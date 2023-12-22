Укр

Проще простого: как передать показания электросчетчика, если вы не дома

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публикации
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Потребители могут не переживать за передачу показаний счетчиков Новость обновлена 22 декабря 2023, 19:18
Потребители могут не переживать за передачу показаний счетчиков. Фото Depositphotos

Как только потребители вернутся домой им необходимо сообщить актуальные данные счетчиков

Потребители должны вовремя передавать показатели счетчиков за свет, иначе можно нарваться на штраф. Но часть украинцев по-прежнему находится за границей и снимать показатели счетчиков нет возможности.

В компании YASNO рассказали, как поступить в такой ситуации. Чтобы передать показатели из другой страны или города, есть несколько способов.

Первый вариант — попросить кого-то из знакомых. Если у родственников, соседей или друзей есть доступ в жилье, то можно попросить их снять и передать показатели счетчиков электроэнергии. Для этого достаточно объяснить, где находится сам счетчик.

Если же обратиться не к кому, то ежемесячно можно передавать одни и те же показания, которые были зафиксированы в последний раз. Но этот вариант возможен при условии, что в помещении никто не живет и отключены все электроприборы.

Если же в квартире никто не проживает, но работают некоторые приборы (например, холодильник), то минимальное потребление все равно происходит. В таком случае к зафиксированным перед отъездом показателям нужно добавлять каждый месяц ориентировочное количество киловатт.

Когда жильцы квартиры вернутся, они должны зафиксировать текущие показания и тогда платежку можно будет подкорректировать.

Передавать показания электросчетчика дистанционно можно несколькими способами:

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, кому не нужно проходить проверку счетчиков. Это разрешено только двум категориям украинцев.

Теги:
#Электроэнергия #Показания счётчиков #Yasno