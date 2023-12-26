В Украине бесплатно устанавливают "умные" счетчики электричества: как узнать, поставят ли его вам

Такой счетчик позволяет экономить электричество

Некоторые украинские домохозяйства могут бесплатно провести замену старого счетчика электричества на более новое устройство, которое позволяет экономить на электричестве.

Как сообщает пресс-служба ДТЭК, в Украине работает специальная инвестиционная программа по установке смарт-счетчиков с целью экономии электричества.

Согласно требований Национальной комиссии бесплатная замена счетчиков происходит в случаях, если этого требует экономическая целесообразность, автоматизация устройств учета или же если счетчик вышел из строя.

То есть, по собственному желанию в список попасть не получится, поскольку лишь сами энергетики могут определить, где они будут их менять. Однако потребители могут проверить свой адрес на сайте ДТЭК.

Альтернативно можно заказать услугу по замене счетчика по собственной инициативе, однако в этом случае она будет платной.

Как известно смарт-счетчики электричества позволяют вести учет потребления в разных зонах, что позволяет снизить суммы в платежках, так как цена потребляемого электричества различается в зависимости от времени суток — 2,64 грн кВт/ч днем и 1,32 грн кВт/ч ночью.

Напомним, в Украине вновь вернулась процедура плановой поверки счетчиков и "Телеграф" рассказывал, что делать, если пришло время ее проходить, но дома никто не живет.